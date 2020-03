Reaprehenden a feminicida de Yuri Mendez; “Un rayo de justicia…”: madre de la víctima

En noviembre de 2016 se conoció la noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven de 22 años originaria de Huixtla

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Contra el Homicidio y Femenicidio, detuvo a Iván “N”, señalado como el feminicida de Yuri Lisset Méndez Trejo, una joven de 22 años originaria de Huixtla quien era enfermera.

Sin embargo, Iván N fue detenido como presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de una persona del sexo femenino.

“El día 14 de febrero de 2020 los magistrados federales determinaron a la sala número 2 del estado resolver, fue una semana de mucha tensión, ya que era la misma sala que había confirmado anteriormente la no vinculación, pero de repente un rayo de justicia se hizo presente y es así como la sala 2 con fecha 24 de febrero ordena la vinculación a proceso y orden de reaprehensión del presunto homicida”, dijo Yamili Trejo, mamá de Yuri

Cabe recordar que en noviembre de 2016 se conoció la noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la persona identificada como Yuri Lisset Méndez.

Por este hecho, el fiscal de Ministerio Público solicitó al órgano jurisdiccional orden de aprehensión en contra del hoy imputado; y luego de ser ejecutada, el juez Iván Martínez Villatoro dejó en libertad al responsable del feminicidio de la joven, pese a las evidencias presentadas para incriminarlo.

Hoy comienza a hacerse justicia en torno al caso, sin embargo, aún falta ver cómo se lleva a cabo el proceso.

“Como madres sabemos el dolor de parir un hijo o hija y eso nos hace salir adelante, el dolor que tenemos, no he tenido tiempo de sentarme a llorarle a mi hija, no he vivido mi duelo, porque las autoridades no me dieron esa oportunidad”, concluyó doña Yamili.