Recibe Enrique Serna el Premio Bellas Artes Xavier Villaurrutia

Marianne Toussaint, Felipe Garrido y Vicente Quirarte conformaron el jurado que decidió otorgar por unanimidad el galardón al autor de El vendedor de silencio

Aquínoticias Staff

Por su obra El vendedor de silencio, el narrador y ensayista Enrique Serna recibió vía streaming el diploma del Premio Bellas Artes Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2019 otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y la Sociedad Alfonsina Internacional (SIA).

Por esta ocasión, en el marco de la campaña “Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cultura, el INBAL entrega el galardón en forma virtual.

Tras agradecer a Enrique Serna la generosidad y el diálogo con el cual ha nutrido las letras mexicanas, la directora general del INBAL, Lucina Jiménez López, afirmó que Enrique Serna (Ciudad de México-1959) es uno de los escritores probablemente más leídos en este tiempo latinoamericano, “se nutre de la investigación, transita del guionismo a la narrativa, del cuento a la creación de biografías, pero también al cine”.

En la ceremonia virtual, resaltó que “para la Secretaría de Cultura y el INBAL es un gusto, un placer y un compromiso impulsar este premio junto con la Sociedad Alfonsina Internacional”, a quien expresó su reconocimiento por dar continuidad a este galardón que a lo largo de la historia ha reconocido la obra de escritores y escritoras importantes, como Juan Rulfo, Elena Garro, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, el maestro Sergio Pitol o el maestro Carlos Fuentes.

La titular del INBAL refirió que se trata de un premio que está abierto a la lengua española, “pero también a la diversidad de lenguas que caracterizan nuestro espacio latinoamericano”.

Recordó que el jurado entrega el premio por unanimidad a un escritor contemporáneo, quien es probablemente una de las voces más fuertes de nuestro tiempo: Enrique Serna.

Al referirse a El vendedor de silencio, mencionó que en este libro el autor “permite el reconocimiento de un mundo periodístico que asoma todos los relieves, las contradicciones, las circunstancias, los contextos en los cuales un México moderno, contemporáneo, se dirime entre los procesos de democracia, de libertad de expresión, pero al mismo tiempo de creación literaria”.

Por último, señaló que el maestro Enrique Serna ha sido merecedor de muchos otros premios: el de Narrativa Colima, el de Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco y, por supuesto, el Mazatlán de Literatura.

Por su parte, el presidente de la SAI, Felipe Garrido, aseguró que el objetivo del galardón era, y sigue siendo, estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas. “Las andanzas del personaje central de El vendedor de silencio están escritas con pasión y sabiduría, provocan la empatía del lector, constituyen una importante aportación a la historia y la literatura contemporáneas de México, urdida por un autor caracterizado por su ironía y su voluntad estilística, virtudes que lo convierten en uno de los narradores imprescindibles de nuestro tiempo”.

El narrador y ensayista agregó: “Por alguna razón que no alcanzo a esclarecer, pero que también me alegra, la obra de Serna me lleva a ciertos versos de Xavier Villaurrutia con los que me parece que está profunda y secretamente conectada”.

En su oportunidad, la coordinadora nacional de Literatura, Leticia Luna, señaló que el jurado, conformado por Marianne Toussaint, Felipe Garrido y Vicente Quirarte, decidió por unanimidad otorgar el galardón a Enrique Serna y al dar lectura del acta de deliberación comentó que como lo ha hecho en novelas anteriores, el autor ha escrito una obra en la que la ficción alterna con la historia.

“En este caso el asunto histórico corresponde a tiempos próximos al nuestro, transformados en su novela en materia literaria gracias al brío de su discurso narrativo, la verosimilitud de personajes y situaciones, la velocidad de su prosa y su empeño en no dejar nada al azar, en atar todos los cabos. Serna obliga al lector a acompañarlo en cada una de sus acciones y a vivirlas con él”, dijo.

Autocrítica y editores creativos, imprescindibles en la literatura

En su intervención, Enrique Serna dedicó este galardón a Don Edmundo Valadés, al reflexionar respecto al papel de los editores de literatura, personajes imprescindibles en la literatura.

Al compartir la relevancia del periodista y cuentista Edmundo Valadés para su trayectoria literaria, recordó que a los 23 años envió a la revista El cuento (dirigida por el propio Valadés) un texto titulado Cartas a Eufemia, el cual en un principio el editor sonorense dijo publicaría, sin embargo, después de tres números no había rastro de él. Tras enviar una carta a su director, éste rectificaba su opinión sobre Cartas a Eufemia y le declaró que aún le faltaba mucha destreza narrativa.

“Paradójicamente mi mejor editor es el que no me publicó, pues gracias a él entendí que me faltaban horas de vuelo para merecer las letras de molde. Al recibir el Premio Villaurrutia por El vendedor de silencio, quiero dedicarlo a la memoria de Don Edmundo Valadés, porque gracias a su oportuno coscorrón llegué a desarrollar la autocrítica severa que me ha permitido escribir novelas como ésta”, agregó.

Al destacar el papel imprescindible del editor, refirió que es un aliado crítico del escritor, pues “no se limita a publicar o rechazar sus obras. A veces puede aconsejarle modificaciones, podas de elementos superfluos, o la rescritura de párrafos enteros.

“Cualquier escritor con experiencia sabe que vale la pena escuchar a los editores, pues su opinión equivale a la reacción del público en el ensayo general de una puesta en escena”, puntualizó el autor de Uno soñaba que era rey, Señorita México, Amores de segunda mano y El seductor de la patria, entre otros títulos.

Enrique Serna estudió Lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaborador de Confabulario, Crítica, La Jornada Semanal, Letras Libres y Sábado; además de publicar más de 15 obras, entre novelas, ensayos, cuentos y una crónica, algunas de ellas traducidas a otros idiomas.