Recomendaciones para celebrar a diario el Día de la Tierra

Esta conmemoración se convierte en un recordatorio que todos juntos podemos y debemos hacer algo para preservar el único hogar que tenemos en el Universo

Lucero Natarén / Aquínoticias

Concebido por el profesor Morton Hilber en los años 60 y establecido en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 22 de abril, el Día Mundial de la Madre Tierra o Día de la Tierra, es un recordatorio para tomar conciencia de proteger al planeta ante la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales. Esta lucha puede extender a cada día de la vida, teniendo en cuenta que los pequeños cambios, cuentan.

Actualmente afectan a la Tierra el desperdicio de agua, el crecimiento desmedido de la industrialización, incendios forestales, el alto nivel de contaminación y la destrucción de la biodiversidad.

¿Qué hacer para contrarrestar los daños al planeta?

Reducir, reciclar y reutilizar. El reciclaje jamás pasará de moda y su efectividad está probada. El manejo adecuado de residuos no sólo contribuirá a evitar nuevas extracciones de materiales sea del suelo o de los ecosistemas, si no que también se disminuirán las emisiones y el uso de agua para estas actividades.

Disminuir el consumo de energía eléctrica en el hogar. La producción de la energía eléctrica significa la quema de combustibles fósiles, generando contaminación.

Cuidar el consumo de agua. Este recurso no es infinito, aunque se desgaste como si así fuera. Actualmente es cada vez más escaso, debido a que llueve menos y los afluentes son contaminados con aguas residuales, entre otros factores.

Plantar un árbol. Es sembrar un futuro para las siguientes generaciones, donde aún existan recursos que aprovechar y proteger. Su sombra disminuye la necesidad de uso de aires acondicionados en casa, enfría las ciudades, promoviendo la humedad, necesaria para las precipitaciones pluviales; sus hojas nutren el suelo; además que filtran el aire, brindando aire puro.

¿Qué hacer para ayudar a la fauna?

La organización Mexicanos Unidos por la Vida Silvestre comparte los siguientes consejos:

No comprar animales de manera ilegal. Si ve a un animal ser víctima del comercio ilegal, debe ser reportado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). -Los animales silvestres no son mascotas y no merecen estar en jaulas-.

No apoyar la cacería ilegal. Ni con fines económicos o recreación esta práctica debe ser justificada.

No dejar salir a las mascotas sin supervisión. En especial a aquellas especies domésticas cazadoras como perros y gatos. -Destruyen especies nativas y pueden romper el equilibrio de los ecosistemas que subsisten en las inmediaciones del hogar o el bosque, e incluso pueden sufrir accidentes-.

Respetar la vida de toda fauna silvestres. Todos los animales nativos cumplen una función en el ecosistema.

La Tierra puede no repararse en un día, pero cada día cuenta para poder revertir el daño hecho contra la naturaleza, recordando que la existencia humana está ligada a ella.