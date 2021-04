Recomienda IMSS Chiapas medidas preventivas para combatir el paludismo

Lactantes, infantes menores de cinco años, embarazadas y pacientes con VIH/SIDA, inmigrantes, viajeros y población itinerante: grupos con mayor riesgo

Aquínoticias Staff

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium, que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles.

Julio César Jan Gómez, epidemiólogo adscrito al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tapachula, Chiapas, explicó que, los insectos ponen sus huevos en el agua y las hembras se alimentan de sangre, por lo que al picar al ser humano lo infecta con el parásito mismo que al reproducirse en su interior, provoca la enfermedad la cual se manifiesta por fiebre, escalofríos, sudoración, síntomas que ceden y se repiten al tercer o cuarto día de ser picado.

El epidemiólogo mencionó que algunos grupos de población tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad y presentar manifestaciones delicadas como: lactantes, infantes menores de cinco años de edad, mujeres embarazadas y pacientes con VIH/SIDA, así como los inmigrantes no inmunes de zonas endémicas y los grupos de población itinerante.

Al realizar actividades recreativas con exposición ambiental, es importante protegerse con repelente y el uso de camisetas de manga larga y pantalones, precisó.

El especialista recomendó algunas medidas para evitar la propagación de esta enfermedad: limpieza de casa y patio, higiene personal, no acumular ropa sucia, colocar mosquiteros en ventanas y puertas, proteger el cuerpo con ropa adecuada y utilizar insecticidas y repelentes.

Recordó que algunos síntomas de este padecimiento son: fiebre que puede ser intermitente o continua, y en estados avanzados puede provocar convulsiones, hemorragias, alteraciones gastrointestinales y hepáticas.

Por último, Jan Gómez exhortó a la población derechohabiente del IMSS que si manifiesta esta sintomatología, acuda a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para que el médico familiar otorgue un diagnóstico certero y prescriba el tratamiento adecuado, con lo que evitará complicaciones en su salud y en su entorno familiar.