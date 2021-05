Reconocen labor del personal IMSS de intendencia, limpieza e higiene, mantenimiento y transporte

Ismael Villalobos, con 20 años de servicio, señala que ser chofer de este instituto de salud es un reto y una responsabilidad

Aquínoticias Staff

En el marco del Día del Personal de Intendencia, Limpieza e Higiene, Mantenimiento y Transportes, cada 21 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas reconoce la labor de cada una de las personas porque tienen un papel fundamental en la operación del Instituto.

Con 20 años de servicio, Ismael Villalobos Paz es uno de los choferes de la Representación: destaca por su compromiso, dedicación, profesionalismo y compañerismo. “Ser chofer es un gran reto, y una gran responsabilidad. Debes tratar muy bien al personal y a todos los que están en los traslados. Llevo 20 años de servicios, y gracias a la institución, he estado muy bien con mi familia. Gracias al IMSS he conocido todo el estado y todas las clínicas que pertenecen al Instituto”, dijo el chofer oriundo de Tapachula.

Por su parte, don Ismael, de 55 años, sabe que en sus manos tiene una gran responsabilidad en el IMSS Chiapas, por lo que todos los días verifica la unidad asignada, a fin de cuidar la integridad de las personas que traslada.

“Es una gran responsabilidad ser chofer, tienes que checar muy bien tu vehículo, el motor, llantas, las herramientas, todo lo indispensable que debe tener una unidad para salir porque en tus manos va la vida de tus compañeros de trabajo”.

El oriundo de Tapachula agregó “esta es mi familia, esta es mi casa. Solo puedo decirles a los compañeros que sigamos adelante, a los nuevos que hagan bien su servicio, que sigan el protocolo de la categoría de chofer, es importante para no tener fallas. Yo no soy perfecto, pero trato de no tener errores, ser eficiente siempre”.

Para Don Ismael Villalobos laborar en el IMSS ha sido una gran experiencia, con la que además ha podido apoyar a su familia y crear una nueva, porque él como muchos en la institución es familia IMSS.

“Gracias a Dios estoy muy bien con el IMSS, me ha dado bastantes cosas, me ha permitido estar muy bien con mi familia y lo agradezco, además siempre tengo las atenciones médicas cuando lo necesito, aquí somos una familia”, concluyó.