Regreso a clases presenciales hasta que haya consenso: SE

El retorno para el 11 de enero seguirá siendo a distancia informan las autoridades

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Después de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado al magisterio y padres de familia para regresar a clases en Chiapas y que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestara en contra de la medida, la Secretaría de Educación del Estado informó que el regreso total a las labores escolares de manera presencial solo será cuando se tenga el consenso de todas las partes involucradas.

Tanto la Secretaría de Educación del Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa como el Secretario de Salud del Estado, Jesús Figueroa Córdova hicieron una declaración a la prensa en la que la mayoría de los medios de comunicación no fueron convocados y el área de difusión de la Secretaría solo difundió un vídeo de siete minutos.

Rosa Aidé Domínguez Ochoa dijo que en algunos centros educativos desde agosto se reanudaron las labores con formatos mixtos, es decir, tanto de manera presencial como a distancia.

Señaló que aún se están llevando a cabo las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares para escuchar las propuestas de docentes y tutores para un posible retorno a clases de manera presencial.

En tanto se llega a un acuerdo, las clases se retomarán este 11 de enero, a través de la estrategia Aprende en Casa II.

“Sabemos que estar en semáforo verde no significa estar exentos de riesgos, pero no bajaremos la guardia y seguiremos trabajando en la difusión del autocuidado; por lo pronto, este plan escolar continuará resguardando la seguridad sanitaria de las y los niños, familiares y maestros, así como de evitar la deserción escolar o el rezago que pueda ocasionar esta pandemia” señaló la funcionaria.

En su participación, Cruz Castellanos manifestó que la nueva normalidad exige un regreso bajo medidas preventivas y sanitarias que el Comité Estatal de Seguridad en Salud ha establecido. Entre las recomendaciones al sector educativo para evitar riesgos se encuentran la sana distancia, el manejo de horarios, la manera escalonada en la que se abren los grupos y los filtros sanitarios.

Dijo que se han estado realizando pruebas pilotos en algunas instituciones educativas para medir cuántos estudiantes caben en un aula, quién se hace cargo de los filtros, la sanitización de planteles, entre otros.

“Llevamos varias semanas en semáforo verde, pero estamos preparando los escenarios educativos junto a las y los presidentes municipales y sociedades de madres y padres de familia, en un acuerdo semipresencial a sana distancia; están activadas un buen número de escuelas desde que inició el año escolar, y se han ido sumando más. Sin embargo, cada una de las instituciones y los lugares donde se activan, son sometidos al consenso y a todo lo que aprueba el Comité en su conjunto” dijo el funcionario.

El secretario de Salud aseguró que se continúa con la operación casa por casa en todas las cabeceras municipales y lugares densamente poblados, por lo que esa búsqueda activa permite avanzar en los casos donde hay sospecha no solo de COVID-19, sino de todas las infecciones respiratorias agudas que podrían atacar a las y los niños.

El dirigente del magisterio federalizado, Pedro Gómez Bamaca señaló hace unos días que las instituciones que habían regresado a clases de manera presencial son en las comunidades rurales en donde no había condiciones para que las y los estudiantes pudieran seguir su proceso educativo a distancia.

Insistió que en la mayoría de las escuelas no existen las condiciones para retornar a laborar de manera presencial puesto que no hay agua potable y no hay garantías de que se les entreguen insumos como gel antibacterial, desinfectante y cubrebocas.