Regreso a clases se pospone hasta el 1 de junio: SEP

Tras anunciarse el inicio de la fase 3 por COVID-19, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, durante la mañanera de este martes, informó que se aplazará el calendario escolar para salvar el ciclo escolar, el cual concluirá el 17 de julio

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que el próximo 1 de junio los alumnos regresarán a clases en todo el País, y aseguró que la conclusión del ciclo escolar ocurrirá el 17 de julio.

“El 1 de junio todo el país regresará a clases y desde el 17 de mayo en los municipios referidos como libres de riesgo. Lo primero es la salud, la vida y seguir todos juntos, para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos”, señaló el funcionario federal durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

“Salvaremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar, para concluir el 17 de julio”, detalló el Secretario, quien abundó que el sistema educativo en México se mantendrá activo para que los alumnos continúen con el aprendizaje.

“El programa ‘Aprende en Casa’ no sustituye ni a la escuela, ni a los maestros, pero mantiene la disposición de que los niños sigan aprendiendo”.

Moctezuma Barragán señaló que todos los contenidos de los libros de texto que se repartieron de forma física, durante el año pasado, están en formato digital, ya que “es el eje para apoyar a los estudiantes con elementos auxiliares educativos emergentes”.

El funcionario federal indicó que 9 de cada 10 estudiantes cuentan con televisión en sus hogares, por lo que desde ayer lunes 20 de abril, “Canal 11, Televisión Educativa, TV UNAM, y televisoras públicas de los estados, basados en los programas de educación”, están transmitiendo los contenidos para que los estudiantes continúen la escuela en casa”.

“Estamos haciendo ahorita el trámite para hacer un canal exclusivo de la SEP […] pero como son tantas clases, pues estamos hablando de todo el sistema de educación básica que incluye preescolar, primaria y secundaria y parte del nivel media superior, entonces el horario nos impide que en un solo canal podamos transmitirlo todo”, detalló.

“Es sorprendente lo que ha ocurrido a partir del 23 de marzo, las maestros y maestros no han abandonado a los niños. Se ha revalorado al magisterio, las madres y padres han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles”, declaró Moctezuma Barragán, quien añadió que este mismo martes, a las 11:00 horas, comenzara un programa de capacitación al cual se inscribieron 500 mil docentes de todo el país.

Por otra parte, el titular de la SEP llamó a que lo que resta de abril y mayo se aproveche el tiempo para prepararse desde casa, donde los estudiantes llevarán una carpeta de experiencias donde se contestarán cinco preguntas que se les han formulado en la llamada “carpeta de experiencias”, con la que se les evaluará.

Según información de la SEP, los alumnos deberán recopilar todos los trabajos y tareas que realicen a lo largo de todo el curso para que después se le pueda otorgar una calificación, sobre todo en los casos de los niños que no cuentan con una conexión a internet.

Los horarios de las clases por televisión

Los contenidos del programa Aprende en Casa serán transmitidos a través de la señal de Once Niñas y Niños, en el canal 11.2 de televisión abierta; 280 en Dish; 311 en Izzi; 330 de Sky; 140 Totalplay, y 311 de StarTV; en tanto que para TV UNAM en el canal 20.1 de televisión abierta; 120 de Axtel, Sky, Dish y Megacable; y el canal 20 de Izzi y Totalplay. Para nivel Preescolar la programación será transmitida de las 7:00 a las 9:00 de la mañana, horario local.

En tanto que para Primero y Segundo grado de Primaria la transmisión se realiza de 9:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00, horario local. Asimismo, para Tercero y Cuarto de Primaria, será de 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00, horario local. Para Quinto y Sexto de Primaria se realizará la transmisión de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a 15:00, horario local.

También para reforzar el acompañamiento de los padres de familia en el aprendizaje de los estudiantes de nivel Preescolar y Primaria, se transmitirá de las 17:00 a las 18:00, horario local, el Cine Club Familiar, en los mismos canales.

Para el caso de Secundaria, los contenidos se transmiten en Ingenio TV, a través del canal 14.2 de televisión abierta; 135 de Megacable; 164 Totalplay; 306 de Dish; 131 de Axtel; 260 de Sky y 480 de Izzi. Para Primero de Secundaria su transmisión será en un horario local de 8:00 a 9:30 y de 15:00 a 16:30 horas. Mientras que, para Segundo de Secundaria, los horarios de transmisión local serán de 9:30 a 11:00 y de 16:30 a 17:55 horas.

En tanto que para Tercero de Secundaria será de 11:00 a 12:30 y de 17:55 a 19:00, hora local. Finalmente, la Programación Cultural Familiar será transmitida de 12:30 a 12:40 y de 19:30 a 19:40 hora local, con el objetivo de reforzar el aprendizaje, junto con los padres de familia, desde los hogares.

Con información de El Norte