Ricardo Santizo, el candidato independiente que quiere construir un teleférico y un tren ligero en Tuxtla

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Debo de reconocer que nunca había escuchado su nombre y encontrar su contacto no fue algo fácil. Ricardo Jesús González Santizo es uno de los candidatos independientes al gobierno de Tuxtla Gutiérrez. En total hay 14 contendientes al gobierno municipal, de ellos tres son independientes.

Ricardo Jesús González Santizo tiene 47 años de edad. Es ingeniero de profesión y su vida está hecha en la iniciativa privada como constructor y también como servidor público en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa). Nunca ha militado en ningún partido político y ha tenido una vida alejada a la política partidista.

“Había estado ajeno a la vida política, solo me había dedicado a mi trabajo y a mi familia, pero cuando uno ve que pasa el PAN, PRI, Verde, Morena y que todos son lo mismo, que no hay un cambio real es que me decido a participar” cuenta el contendiente en una entrevista que se realizó de manera telefónica.

A diferencia de los contendientes de los partidos políticos, los independientes tuvieron que juntar firmas de 77 secciones distintas en 25 días para poder tener su candidatura. En su caso reunió 5 mil 850 apoyos ciudadanos.

“Para mí fue muy difícil porque, precisamente, cuando faltaba poco para registrarnos me dio COVID y todo se dificultó. Nosotros estamos acostumbrados que con poquito hacemos mucho. Lo del apoyo para las firmas salió de nuestros bolsillos. Ahora lo que tenemos para hacer campaña son 121 mil pesos” cuenta el candidato, quien es más conocido como promotor de equipos de fútbol.

Para Santizo la competencia es desleal entre los candidatos de partidos políticos que cuentan con mayor presupuesto e infraestructura y los independientes. Aun así confía que su propuesta sea escuchada.

¿Cuál es el gran pendiente de la ciudad?

Empoderar al ciudadano. Mi propuesta de gobierno se basa en las madres de familia. Quiero dejar un Tuxtla mejor, un Tuxtla de servicios de calidad, que las madres sepan que sus hijos pueden tener un mejor futuro.

¿Cuál es la obra pública urgente de la ciudad?

Nos debemos de enfocar más en el empleo, tenemos que enfocar más en ese tema, que se genere más la inversión, detonar la economía en Tuxtla para que se pueda llevar el sustento a la familia. Debemos optimizar la economía, buscar inversionistas nacionales y extranjeros. Traigo como propuesta colocar en una armadora de tractores para generar trabajo.

¿Cómo lograr sus propuestas de gobierno cuando se tiene todavía una deuda pública y el problema de conciliar con nueve sindicatos?

Yo hace muchos años trabajé en Smapa, trabajé 22 años. Hay que ser sensible y empático, venimos de la clase trabajadora. Tengo muchos amigos del Ayuntamiento, desde el que está en la puerta, desde que los atiende a las ventanillas, hemos tenido muy buena amistad, y es necesario que a los trabajadores se les haga justicia, hay quienes llevan más de 20 años sirviéndole a la ciudadanía y hay que compensarlos.

Uno de los temas que le interesa a la ciudadanía es la movilidad urbana. ¿Hay una propuesta clara en ese tema?

Hay una dependencia de ICIPLAM traen varios estudios y proyectos para darle solución a ese tema, vamos a trabajar los proyectos, veamos cuáles son factibles. Vamos a buscar los recursos.

Queremos colocar un teleférico en el cristo de Copoya, eso no solo ayudaría en el turismo, sino que sería un medio de transporte. También tengo el sueño de hacer un tren ligero aéreo que esté de plaza ámbar hasta el Tecnológico de Tuxtla.

También quiero sanear el río Sabinal para colocar una ciclovía, dejar lo de avenida central para los carros, corren mucho riesgo los ciclistas. Se necesitan pares viales, conectar el libramiento sur nuevo con la ciudad, un buen proyecto irlo construyendo poco a poco.

¿Y de dónde sacar los recursos para todos esos proyectos?

Se pueden bajar recursos mediante proyectos, nosotros traemos varios. Con lo que actualmente entra en Tuxtla salimos tablas por eso hablamos de traer inversión a través de la federación o algún fondo internacional.

En Tuxtla Gutiérrez, como el resto de los municipios, la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente. Para inversión queda pocos recursos, pero eso parece no importarle al contendiente. Suelta una propuesta tras otra, pero cuando se habla de la ejecución es cuando ya no termina de cuadrar.

Algunos de los proyectos que plantea ya fueron propuestas de anteriores contendientes a la alcaldía de la ciudad y también bastante criticadas por su difícil ejecución como la construcción del teleférico o el tren ligero.

¿En cuanto al tema de seguridad en Tuxtla?

Traemos varios temas. Necesitamos una Academia de Policía Municipal para que vayan bien preparados y adiestrados para cualquier situación y así salvaguardar la vida de los tuxtlecos, tenerlos en buena forma y hacer policías más sensibles y empáticos con la ciudadana, incentivarlos y premiarlos cuando realicen actos heroicos.

Queremos emprender lo que son tarjetones ciudadanos para que también nosotros contribuir seguridad pública. Promover el valor del respeto porque nos ha faltado más educación. Pensamos trabajar con los comités de colonia, tenemos cámaras de vigilancia y promover el programa vecino vigilante.

En las colonias más vulnerables hacerles espacios recreativos, prevenir la delincuencia. Tenemos que apoyar dando talleres de oficio como carpintería y albañilería y para nuestras mujeres corte y confección y repostería. Tu servidor desde hace 16 años ha tenido equipos fútbol con hombres y promovemos que todo sacrificio trae una recompensa, que hay que trabajar para salir adelante.

El discurso del candidato suena en varias ocasiones a lugares comunes. Aunque asegura que el eje de su proyecto de gobierno son las madres de familia su perspectiva está lejos de considerar la desigualdad de género. Usa de manera cotidiana frases como “nuestras mujeres”.

Tuxtla tiene una alerta de violencia de género ¿Qué acciones tiene contemplada para prevenir la violencia en contra de las mujeres?

Hay muchas dependencias que empoderan a la mujer y creo que se ha atendido la violencia contra la mujer. Tenemos que inculcar los valores hacía los niños y jóvenes para ir disminuyendo gradualmente el maltrato de las mujeres.

El tema del agua potable, el candidato da la impresión de tenerlo más claro porque trabajó en Smapa, dice que es urgente aumentar el volumen de agua en cada planta que existe en la ciudad y que se necesita una infraestructura que atiende a Tuxtla a largo plazo.

¿Su gabinete de gobierno cómo será conformado?

Serán ciudadanos, gente de trabajo, dos o tres madres de familia que sean buenas administradoras. Ellas aunque estén enfermas se levantan hacer el quehacer. Son personas de trabajo.

¿Y en caso de no salir electo?

Voy a seguir trabajando, seguir apoyando el futbol y a los jóvenes. Lo he hecho desde hace 16 años y voy a seguir haciéndolo.