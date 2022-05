RNR denuncia cambios a lineamientos y falta de voluntad política para entrega de recursos a Refugios

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

Ciudad de México.- En el tema de entrega de recursos para Refugios que ayudan a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, continúa permeando la burocracia, poca claridad y falta de voluntad política, así lo consideró la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, quien hizo un llamado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para que agilice el proceso ya que un día más de dilación puede ser catastrófico.

En entrevista con Cimacnoticias, Wendy Figueroa detalló que luego de que Conavim publicara los lineamientos de operación del “Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos“, para el ejercicio fiscal 2022, la Red identificó que estos fueron modificados en relación a los que se tenían desde la Secretaría del Bienestar.

Figueroa detalló que el 6 de abril hicieron la solicitud a Conavim para que los lineamientos siguieran como estaban, en un primer momento se les respondió que serían respetados; sin embargo, la reciente publicación causó alarma entre las integrantes de la RNR. “Esto nos preocupa porque hasta ahora con la Conavim todo está incierto”, expresó. Y es que la Red realizó observaciones tales como parámetros que cuentan con poca claridad sobre la entrega y suspensión de forma definitiva del recurso.

En específico el lineamiento 4.6.4, el cual menciona -dentro de uno de sus cinco puntos- que será motivo de sanción si “no se proporcionan los informes y demás documentación relacionada con los avances del proyecto, o si la información que se presenta no corresponda a los objetivos, actividades, indicadores y metas estipulados”.

Al respecto, Wendy Figueroa aseguró que este punto alarma debido a que no se tiene claridad sobre cómo será la revisión y deja en evidencia la subjetividad de quien realice la evaluación. Detalló que en otras ocasiones han presentado objeciones por detalles simples como: fotografías con diferentes ángulos o incluso logos colocados de cierta forma, por lo que señaló que si de esta forma serán las observaciones, se corre el riesgo de suspensión del recurso por detalles que pudieran ser ínfimos.

En los lineamientos, la directora de la RNR también observó que cambiará la instancia evaluadora, aspecto en el que tampoco se tienen certeza. “Necesitamos saber cuáles serían los puntos clave, porque si no se queda en la interpretación de la autoridad y esto, ante la experiencia previa, sí puede ser bastante problemático”.

Otro aspecto que denunció Figueroa es la exigencia de que se tenga una “cuenta bancaria productiva y de inversión”, algo con lo que no cuentan todas las organizaciones, por lo que implica invertir más tiempo en el proceso.

Debido a lo anterior, la Red Nacional de Refugios sostendrá una reunión con la titular de Conavim, Fabiola Alanís, para aclarar los aspectos inciertos y buscar una forma de corregirlos sin provocar que el retraso se extienda todavía más.

“Hubo retraso de la publicación de lineamientos, no se consultaron, no hubo comunicación. Lo relaciono con que no hay una mirada colaborativa ni entendimiento de la violencia hacia las mujeres, la importancia de facilitar procesos y no hacerlo caóticos y lentos”.