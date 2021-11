Rosy Linares: la fotoperiodista autodidacta que persiste ante la adversidad

“El periodismo en primer lugar es algo que le gusta mucho, se apasiona con algunos temas, en particular sobre todo los que tienen que ver con el activismo, derechos de la mujer, cuestiones sociales (…) Rosy ha participado, se ha involucrado en algunos temas en particular que le llaman la atención como el caso de Samir flores, ya desde antes que muriera, ella le hacía mucho el tema, sí es una comunidad que no se abre a cualquier persona y medio de comunicación (…) ella a veces llega a conseguir información que a lo mejor otros trabajadores otros reporteros no tienen acceso porque no son tan cercanos”, explicó Ruiz Estrada.

Y agregó: “Creo que entre más personas lo hagan es mejor para todos y Rosy lo hace, y lo hace todos los días y pues sin importar si se le escucha en alguna estación de radio. Lo hace a través de su cuenta de Facebook y mucha gente comparte lo que ella escribe y creo que ese es un contrapeso que se tiene que dar para el reconocimiento de los derechos, pues de todos y de todas aquí en el estado”.