Rumbo de Oxchuc, en las manos del Teech

A diferencia de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, Oxchuc no será uno de los municipios que realicen elecciones extraordinarias el próximo 03 de abril

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Pese a no haber concluido el proceso electivo, Oxchuc no será uno de los municipios que realicen elecciones extraordinarias el próximo 03 de abril, es decir, continua sin resolverse el tema debido a que existe un recurso legal interpuesto por los ex candidatos Enrique Gómez López y Hugo Sántiz Gómez ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) y que se resolverá en próximos días.

“Es un proceso complejo por eso se dieron las situaciones como se dieron, sin embargo, estamos seguros que vamos avanzando para que una vez que exista el fallo ambas partes puedan aceptarlos y construir en aras de gobernabilidad en el municipio”, dijo Cecilia Flores, secretaria general de gobierno.

Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2021, el proceso electivo del Ayuntamiento de Oxchuc por sistemas normativos indígenas no concluyó debido a que las votaciones a mano alzada se suspendieron por un enfrentamiento que dejó un muerto y varios heridos, dos de ellos de bala, ante ello, se ha trabajado para restablecer el orden. Ambos excandidatos se comprometieron a respetar la decisión que próximamente emita el Teech.