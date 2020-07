Ruta 73 amplía recorrido para que gente pague menos

En próximos días en Tuxtla Gutiérrez, los colectivos de esta ruta atravesarán prácticamente toda la ciudad con la intención que los usuarios utilicen una sola unidad para alcanzar sus destinos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En próximos días la ruta 73 en Tuxtla Gutiérrez ampliará su recorrido, atravesando prácticamente toda la ciudad y transitando por los puntos más importantes de la capital chiapaneca con la intención de que la población pague menos utilizando una sola unidad.

Esta ruta parte de la colonia Chapultepec (lado norte poniente), recorre diversos fraccionamiento aledaños, atraviesa el boulevard Belisario Domínguez hasta la ex fuente Mactumatzá y recorre la novena sur hasta llegar al Mercado de los Ancianos, sin embargo, su recorrido se ampliaría desde ese mercado hacia la zona de hospitales.

Rosser Zavaleta, actual presidente de la ruta 73 señaló que esta iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ya que la propuesta fue presentada desde años atrás.

“Estuvimos estudiando la forma de no afectar o afectar el mínimo a otras rutas como lo arroja el proyecto de estudio de factibilidad con el único propósito de abaratar el traslado público”, mencionó.

Aunque no tienen una fecha estimada para el inicio de este nuevo recorrido, se prevé sea antes de finalizar el mes de julio.

Cabe mencionar que en diciembre de 2019, durante la comparecencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte ante el Congreso del Estado, el titular de dicha dependencia, Aquiles Espinosa García anunció que para este 2020 se comenzaría con el reajuste de recorridos en las diferentes rutas de la ciudad, con la intención de ayudar en la economía de las familias.