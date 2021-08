Rutilio Escandón reitera el llamado a la vacunación; llegan 121 mil dosis más a Chiapas

El gobernador aseguró que se continuará inmunizando a la población mayor de 30 años en las ciudades y de 18 años en adelante en las comunidades

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este martes arribaron 121 mil 600 vacunas anti COVID-19 a Chiapas, para continuar administrando este biológico a las personas mayores de 30 años en las ciudades grandes y a las de 18 en adelante en las comunidades, por lo que reiteró el llamado a la población a que acuda a vacunarse.

El mandatario explicó que los distintos centros de vacunación están ubicados de manera estratégica en el territorio estatal para que todas y todos los ciudadanos de los rangos de edad correspondientes puedan recibir este medicamento, a fin de salvaguardar la salud y vida, tanto propia como de sus seres queridos, especialmente ante la tercera ola de la pandemia, que tiene la presencia de la variante Delta, una cepa muy peligrosa que se transmite con mayor facilidad.

Al señalar que gracias a que se cuenta con una red de frío en la que las vacunas están debidamente conservadas, Escandón Cadenas reconoció el respaldo del Gobierno de la República, por estar siempre al pendiente de que a Chiapas no le falten vacunas para combatir al COVID-19, como lo demuestra la llegada de este nuevo lote que permitirá incrementar los niveles de inmunización, sobre todo en las localidades de difícil acceso.

Asimismo, enfatizó que, aunque la entidad va bien en la atención a la pandemia y en las Clínicas COVID-19 se cuenta con personal médico especializado y todos los medicamentos, insumos y equipos de protección suficientes, es pertinente no caer en excesos de confianza y aprovechar que las vacunas llegan continuamente al estado, y que su aplicación es universal y gratuita.

“Es importante que no te enfermes y atiendas las recomendaciones de las y los expertos de la salud, como el lavado constante de manos, no tocarse la cara y cuidar mucho la sana distancia. No acudas por favor a lugares donde esté muy concurrido, porque ahí es donde se da la mayor parte de los contagios; si tú te cuidas, cuidas a tus seres queridos y nos cuidamos todos», agregó.