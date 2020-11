Rutilio se suma a acciones de la Federación para manejo de presas y desazolve de ríos

El plan integral que se impulsa desde el Gobierno de México y respalda el gobernador de Chiapas, incluye la adquisición de dragas para desazolvar ríos, control de presas y acciones de desarrollo urbano y bienestar en Chiapas y Tabasco

Aquínoticias Staff

Durante la reunión encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, los mandatarios estatales reafirmaron el compromiso de trabajar junto a la Federación para lograr una solución en cuanto al manejo de presas y desazolve de ríos.

En Palacio Nacional, el gobernador Rutilio Escandón manifestó su disposición de conjuntar esfuerzos que fortalezcan al plan integral que se impulsará desde el Gobierno de México, para atender esta añeja problemática y evitar más inundaciones y daños como los que ahora se sufren en Chiapas y Tabasco.

“Nuestro compromiso es con la gente, y por parte del Gobierno de Chiapas se tiene toda la voluntad para resolver esta situación de la mano del presidente López Obrador, a quien reconozco y agradezco el apoyo que ha brindado a nuestro estado, sobre todo en los momentos más difíciles, como el que se vive actualmente”, apuntó.

Por su parte, el mandatario federal aseguró que se busca una solución estructural y de fondo, en la que se draguen los ríos pues, durante décadas, no han sido desazolvados y los residuos acumulados formaron un tapón que no deja salir el agua. Añadió que lo principal es que no haya desgracias como la pérdida de vidas y afectaciones al patrimonio de la población.

Asimismo, el presidente de la República enfatizó que las familias que resultaron afectadas por las lluvias, cuentan con el pleno respaldo y la solidaridad de la Federación, por lo que instruyó a las diferentes fuerzas de tarea institucional, permanecer cerca de la población para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y brindar auxilio a quienes más lo necesitan.

Cabe mencionar que como parte de este plan de trabajo, se pretende adquirir dragas para desazolvar ríos, ampliar y profundizar los cauces, las cuales serán operadas por la Secretaría de Marina; asimismo, optimizar el trabajo y controlar las presas del Río Grijalva: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, a fin de evitar que sus embalses se llenen y tener que desfogar con urgencia en la temporada de lluvias.

Todo esto, acompañado de tareas de desarrollo urbano para la infraestructura que hace falta: hídrica, plantas de tratamiento, cárcamos, bombeo, pavimentación de calles y en materia de vivienda; así como acciones de bienestar que continúen ayudando a la gente.

Estuvieron presentes: los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón; de Bienestar, Javier May Rodríguez; así como el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz y las titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; entre otros.