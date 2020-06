Rutilio verifica obras antiriesgos pluviales en Tuxtla

Recorrió el muro de contención a base de gaviones en la Colonia Fovissste Paraíso, el cual forma parte de seis obras realizadas en la capital chiapaneca para mitigar daños

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas constató los trabajos realizados en el muro de contención a base de gaviones, al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, mismo que forma parte de seis obras que se llevaron a cabo para mitigar daños por la temporada de lluvias en esta ciudad.

Acompañado del secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, y del alcalde de la capital chiapaneca, Carlos Morales Vázquez, el mandatario enfatizó que además de combatir la delincuencia y salvaguardar la integridad y bienes de la población, parte importante de la seguridad es prevenir riesgos ante fenómenos naturales que ponen en peligro no sólo el patrimonio sino la vida misma.

“Si este muro no se hubiera construido, habríamos tenido consecuencias muy graves para el pueblo con las tormentas Amanda y Cristóbal, por las que tuvimos una semana completa de lluvias. Trabajamos con el presidente municipal a fin de darle bienestar a nuestra capital, el asentamiento humano más grande del estado. No tengan duda, no vamos a escatimar esfuerzos al proteger a las y los habitantes de Tuxtla y de todo Chiapas”, señaló.

Desde la Colonia Fovissste Paraíso, el gobernador destacó que aunque estas obras son responsabilidad del gobierno, la participación ciudadana es fundamental, ante ello, reconoció a la sociedad tuxtleca por colaborar en las tareas de limpieza y recolección de PET. Asimismo, pidió a la población no exponerse y ante cualquier riesgo, acudir a las autoridades.

Tras reconocer el respaldo del Gobierno del Estado en la ejecución de estas infraestructuras, así como en el desazolve del río Sabinal y otros afluentes, Morales Vázquez sostuvo que el Ayuntamiento impulsó trabajos preventivos como la eliminación de residuos acumulados en 300 alcantarillas, la colocación de contenedores negros que reducen la basura en las calles, y el programa Limpiemos Tuxtla que, con apoyo ciudadano, instaló contenedores de PET.

El secretario municipal de Obras Públicas, Jorge Humberto Gómez Reyes, explicó que el muro, que consta de 40 metros de largo, 5.5 de alto y 3 de ancho, en el que se invirtió un millón 600 mil pesos a través del Fondo de Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado, se construyó con el fin de detener posibles derrumbes e inundaciones a causa de las lluvias, debido a que por muchos años esta zona estuvo expuesta.

Por su parte, el representante de la colonia, Óscar de Jesús Calvo, subrayó la voluntad mostrada por las autoridades al responder a una añeja demanda ciudadana, ya que, con esta estructura se contendrá el agua y evitará inundaciones, brindando seguridad a las y los colonos.

Estuvieron presentes: el secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zárate Izquierdo y habitantes de la Colonia Fovissste Paraíso, entre otros.