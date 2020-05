Salud materna en tiempos de COVID-19

Aún son inciertos los estudios sobre lactancia materna y COVID-19 dice la experta Arabella Guadalupe Sánchez García

Sonia Gerth / Cimac Noticias

Ciudad de México. Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Cimacnoticias conversó con la doctora Arabella Guadalupe Sánchez García, Médica Pediatra, Maestra en Administración de Hospitales y Salud Pública y Responsable del Programa de Salud Materna de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, sobre la atención a mujeres embarazadas con COVID-19, el conocimiento científico actual sobre los riesgos para madre e hijo o hija, y los ‘daños colaterales’ de la epidemia.

–Sonia Gerth (SG): Si soy una mujer embarazada a punto de dar a luz, y tengo una prueba positiva por COVID-19, o presento algunos síntomas que me preocupan, ¿qué hago?

–Arabella Guadalupe Sánchez García (AGSG): Bueno para nosotros, lo primero es la prevención. En los más de 230 Centros de Salud de la Ciudad, tenemos un plan de seguridad. Si la mujer en algún momento de su embarazo presenta complicaciones, se le da un cuestionario, en él que se incluye dónde le van a atender su parto. Para cesárea ya tiene que conocer la fecha de su parto, dónde le van a atender, cuánto tiempo tarda en llegar a ese lugar, y ¿quién la va a acompañar? En el caso de que esa persona no pueda acompañarla, ¿quién podría suplir a esa persona?, y si tiene bebé, ¿con quién los podrían dejar encargados o encargadas?

Tenemos que informar cuáles son los síntomas que tendría yo que presentar en caso de tener la enfermedad, para reconocerlo. Una vez que tengo estos síntomas, ¿a dónde puedo recurrir? Afortunadamente en estas epocas de tecnologia, tenemos varias maneras de acercarnos al sistema de salud para que me puedan orientar. Ya sea por un mensaje de SMS al 51 515, que puedo mandar para comentarles los síntomas que tengo y ellos me digan a dónde debo de acercarme. ¿Cuál es el Centro de Salud que me queda más cercano?, para que yo tenga la atencion, o yo sea vista, visitada por un médico o médica, para que ella vea, si efectivamente cuento con los síntomas, y si debo de ir a recibir atención. Otro número que tenemos y que es una gran ventaja nacional, es el 800-MATERNA. 800-Materna es un número específico para las mujeres embarazadas, donde me van a dar esta orientación sobre los signos y síntomas de alarma, e inclusive me pueden orientar, hasta dónde debo acudir, el punto más importante siendo el estado e salud que tenga la mujer en este momento.

Cuatro hospitales en CDMX, especializados en Covid-19

–SG: Supongo que en el caso de saber que soy positiva, y empieza el parto, sólo hay ciertos hospitales maternos que atienden a estos casos, ¿no?

–AGSG: Así es, los hospitales de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, tenemos cuatro hospitales asignados como COVID-19, el hospital de especialidades Doctor Belisario Dominguez en Iztapalapa, el Hospital General Dr. Enrique Cabrera en Álvaro Obregón, el Hospital General de Tláhuac, y el Hospital General Ajusco Medio en Tlalpan. Si sé que estoy positiva, me dirijo a este lugar. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que todos los hospitales en el caso de una emergencia obstétrica, están capacitados para atenderla. Obviamente lo ideal es que si yo me conozco que soy una embarazada, positiva a COVID-19, me dirijo a estos hospitales, porque en la atención y el cuidado, es diferente a un caso de una paciente que no se conoce como caso COVID-19. Sin embargo, todos los hospitales, ante la duda o sospecha, tienen que tomar las medidas generales que se están tomando con todos los pacientes, que se pudiera sospechar que es un caso de COVID-19.

–SG: Porque si el parto ya empezó, o estoy en las últimas horas del parto, ya no me van a trasladar a otro hospital que esté especializado…

–AGSG: Exactamente. Tendrán que atenderse en este hospital. Una vez resuelto el embarazo y que tenga yo que tener estos cuidados especiales de COVID-19, probablemente sí tendrán la necesidad de trasladarme a este hospital. Pero eso, una vez resuelto el momento del parto. Como dices, si ya llegué y estoy a punto de tener a mi bebé, obviamente no me pueden trasladar porque tenemos que evitar los riesgos que conlleva un traslado en esas condiciones.

–SG: Y en el caso de que estoy positiva y tengo un parto, ¿no me puede acompañar mi pareja, tenga o no COVID-19?

–AGSG: Exactamente. El acceso es más restringido en los hospitales. Porque de alguna manera tenemos que garantizarle las mejores condiciones tanto a la mujer que va a tener su bebé, como a su familia. El riesgo que tenemos ahorita todos de exponernos, es alto. De tal manera que sí es muy difícil que en el momento del parto, pueda tener un acompañamiento. Porque voy a entrar a una zona especial, un área de COVID-19, dónde las medidas de seguridad para evitar el contagio son mucho más estrictas que si mi parto fuera en otras condiciones.

–SG: En estos momentos, entiendo que todavía no sabemos mucho sobre la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, pero ¿Qué me puede decir sobre los riesgos que tienen las mujeres embarazadas con COVID-19? ¿Cuál es el riesgo para el bebé no nacido, y el bebé recién nacido?

-AGSG: Aunque realmente no se ha visto un riesgo mayor, y aún faltan estudios para determinar si el embarazo pudiese ser una condición que favorece adquirir a la enfermedad, como realmente todavía no sabemos, tenemos que proteger a estas mujeres que están embarazadas porque al no conocer el riesgo que puede tener ella o puede tener su producto, tenemos que evitarlo lo mayor posible. Que no se nos contagien, hasta que no realmente tengamos conocimiento de que puede pasar tanto con ella, o con el bebé. No se conoce todavía tampoco el riesgo de transmisión vertical, es decir, durante el embarazo, que tanta probabilidad tengo de contagiar a mi bebé. Lo que sí sabemos es que una vez que nace el bebé, tiene el riesgo igual que todos nosotros. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos en el caso de una mujer que es COVID-19 positiva con su bebé? La mamá necesita tener estas medidas de protección, como el gel, como usar su mascarilla. Lo puede tener, lo puede amamantar, lo puede lactar sin mayor problema. Pero lo que sí tenemos que disminuir es el riesgo de contacto con él o ella. El riesgo que al hablar con él o ella, puede contraer el virus. Inclusive podemos sugerir una carreta de protección facial, que esto va disminuir el riesgo de contagiar al bebé.

No hay estudios sobre riesgos de la lactancia y COVID-19

–SG: ¿Qué se sabe sobre la transmisión a través de la lactancia, como en el caso de VIH, no es posible?

–AGSG: Todavía es incierto, porque no hay estudios que puedan apoyar o descartar esta posibilidad. Lo que sí sabemos es que al quitarle la protección de la lactancia al bebé, lo va exponer a otra serie de infecciones, no solamente COVID-19, porque sabemos que a través de la lactancia materna, le estamos mandando sustancias que se llaman imunoglobulinas que protegen a ese bebé contra enfermedades.

–SG: Bueno, al final, tal vez pasaría que la mamá no amamanta al bebé durante 14 días, ¿y luego puede retomarlo?

–AGSG: El problema es que el calostro, que es la primera leche que sale, es rica en sustancias protectoras contra las infecciones. Si se lo quitamos, quitamos esa protección a ese bebé.

–SG: Y ¿Qué sabemos sobre los anticuerpos? En el caso positivo, ¿pudiera nacer ya con anticuerpos?

–AGSG: Me da mucha pena decir, no tenemos realmente muchos estudios, todo es todavía muy relativo. Tampoco tenemos un número significativo de mujeres embarazadas que hayan tenido COVID-19. De tal manera que los estudios que están en proceso, no nos pueden dar ese tipo de información.

–SG: Y ¿Cuántos casos de madres positivas al COVID-19 que tuvieron un parto tenemos en la Ciudad de México?

–AGSG: Con certeza no te lo podría dar. Sí sabemos de algunos casos que han tenido sus bebés, con éxito, sin mayor problema. Y se les va a dar seguimiento una vez que nace el bebé, para resolver problemas. Ahorita no te puedo dar el número preciso, pero sé que no hemos tenido un numero importante.

Mujeres dejaron de ir a consultas prenatales, por miedo a contagiarse

Un aspecto que me parece muy importante resaltarle a las mujeres, es que independientemente de que tengan COVID-19 o no, en este momento es importante la atención médica. Tienen que asistir a sus consultas médicas para atender su estado en general. Solamente a través de la revisión podemos saber cuál es la evolución de su embarazo, e identificar oportunamente los riesgos que pudiera tener, para complicarse en el embarazo. Por temor, por miedo, muchas mujeres han dejado de ir, por el miedo de poderse infectar, no van a la consulta porque si bien el COVID-19 es algo que nos está llamando en este momento, tenemos otra serie de complicaciones en el embarazo que tenemos que estar al pendiente. Y la única manera de atender esas complicaciones es la atención.

–SG: ¿Hay alguna manera de cuantificar ahorita en el mes de abril, que las mujeres acudieron menos?

–AGSG: No tengo cifras, es nada más lo que hemos observado, porque también cuando una mujer deja de acudir, se hace una llamada para recordarle. Pero si hemos observado que ha disminuido de una manera importante. Y no debemos olvidar la atención al bebé. A su mecanismo metabólico, aplicarle las vacunas, y tener su seguimiento. Entonces tenemos que apoyar la salud del bebé, a través de las consultas.

Inclusive en algunos momentos, algunos Centros de Salud han hecho estrategias como por decir, sólo en el turno vespertino vamos a tomar muestras para COVID-19. Para que no tengan contacto con mujeres embarazadas o adultos mayores. Tenemos también Locatel, si tú tienes duda, qué Centro de Salud está más cerca, llamas y ahí te orientan.

Los cuidados del recién nacido

–SG: Supongo que los centros siguen sus medidas sanitarias, porque sabemos que hay gente asintomática, y pueden llegar ahí. Aunque en el caso de atender a la mujer embarazada, es necesario acercarse y tocarla.

–AGSG: Así es. Por un lado, tienen todo el equipo para poder revisar a la mujer sin mayor problema. Obviamente hay que tocarla, su pancita, a ver como está ese bebé. Pero sabemos que teniendo las medidas adecuadas, como el lavado de manos, el uso de tu mascarilla facial, cubrebocas, el N95, minimiza el riesgo.

–SG: Pero para una revisión como ultrasonido, ¿ya no puede acompañar la pareja?

–AGSG: Sí, en estos momentos es inevitable, tenemos mucha gente en un espacio pequeño, aunque pareciera ilógico, a veces de a tres son multitud en un espacio reducido. Eso lo tenemos que reducir. A lo mejor mi pareja me puede acompañar y esperar en un espacio afuera. De hecho, pedimos que vayan acompañadas, porque si en ese momento surge alguna complicación, y hay que derivarla a un hospital, se busca que vayan acompañadas de un familiar. Simplemente no va poder entrar el familiar al consultorio.

Y quiero recalcar en las mujeres que una prueba de amor es aislarlo un poco de nuestra familia para garantizar que no nos contagiemos. Una vez que nazca mi bebé, lo ideal no es que toda la familia vaya a visitarme, ¡no! ¡Tengo que tener esas medidas de aislamiento! En nuestro país es así, cuando nace, todo el mundo queremos conocer el bebé y ver cómo está la mamá. Pero en estas condiciones no es lo ideal. Muy pronto vamos a tener la oportunidad de estar todos juntos y que miren a mi bebé, de ver que estoy bien, pero tenemos que en este momento saber esperar.