Samuel volverá a trabajar: IMSS Chiapas le devuelve la vista tras cirugía de catarata

Aquínoticias Staff

Cuatro años después de un accidente que le dejó lesiones, quemaduras y le provocó catarata en el ojo derecho por una descarga eléctrica, Samuel “N”, de 28 años, recuperó la vista gracias a una intervención quirúrgica que se realizó durante la Jornada Oftalmológica que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través del Programa IMSS-BIENESTAR.

Médicos especialistas de Ciudad de México, Coahuila, Morelia, Nayarit y Sonora realizaron las intervenciones en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas, y le devolvieron la vista a Samuel, así como la oportunidad de recuperar su vida laboral y continuar con su pasión: jugar futbol soccer.

“Este paciente sufrió una descarga eléctrica que le provocó una catarata. En la Jornada se le realizó una facoemulsificación, que consiste en extraer el cristalino opacificado y remplazarlo por una lente intraocular. Tuvimos un resultado favorable y en menos de dos horas el paciente se fue a casa”, dijo el doctor Mario Alejandro Aguado Arteaga, cirujano oftalmologo con alta especialidad en córnea y coordinador de las Jornadas Oftalmológicas.

El paciente originario de San Cristóbal de Las Casas ha acudido a sus valoraciones al Hospital Rural San Felipe Ecatepe, y se ha ido recuperado satisfactoriamente consiguiendo ver de nueva cuenta con el ojo derecho.

“Tuve un accidente con unos cables de alta tensión que me ocasionó quemaduras en partes del cuerpo y catarata en el ojo derecho, que hizo que ya no mirara nada. Me estresé mucho porque la catarata se dio un mes después del accidente; la vida me cambió de la noche a la mañana, tuve que dejar mi trabajo y sólo un amigo me hizo favor de contratarme”, recordó Samuel Damián.

El joven dijo que por falta de recursos económicos no había podido someterse a una cirugía para corregir la catarata, por lo que en cuanto se enteró de la Jornada Oftalmológica acudió al Hospital Rural para ser valorado.

“Teníamos años esperando una campaña, por eso en cuanto me enteré fui a ver.

Los médicos me revisaron y me dijeron que era candidato para la cirugía, así que al otro día me la hicieron. Le doy gracias a todos los médicos, enfermeras, a todo el personal del IMSS, porque gracias a ellos voy a seguir con mi vida normal, trabajaré en lo que me gusta y ayudaré a mi esposa y a mi mamá, y voy a regresar a jugar futbol, ya hasta mis amigos me vinieron a buscar para que regrese al equipo, y yo estoy muy feliz”, finalizó.