Sanciones por no usar cubrebocas no están reglamentadas: Barra Chiapaneca de Abogados

El Ayuntamiento señaló que las sanciones irán desde una amonestación hasta una multa económica o arresto que definirá un juez municipal

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El cabildo de Tuxtla Gutiérrez aprobó el uso obligatorio de cubrebocas tanto en lugares públicos como cerrados de convivencia, sin embargo, de acuerdo a la Barra Chiapaneca de Abogados no existe autoridad que pueda regular este tema ya que no hay en el sistema legal un reglamento para aplicar sanciones de este tipo.

Sin embargo, el Ayuntamiento capitalino indicó que: “las sanciones se aplicarán en principio la más leve de ellas”, es decir, lo primero será una amonestación y la penalización puede ir incrementando hasta una multa económica o un arresto que definirá un juez municipal.

El presidente municipal, Carlos Morales Vázquez anunció en un mensaje público la decisión de hacer obligatorio el uso del cubrebocas para toda la ciudadanía y señaló que las personas que no cumplan con esta disposición serán sancionadas, sin embargo, Servando Cruz, presidente la Barra Chiapaneca de Abogados, señaló que esta medida reiteró que no existe un marco regulatorio para ello.

“Todavía no hay un marco regulatorio, no hay reglas específica, sin embargo, la mayor sanción por no cuidarse es una enfermedad y quizá hasta la muerte, es llamar a concientizarse, evitar andar sin protegerse, porque es para su bienestar”, indicó.

Actualmente la demanda de este artículo ha ocasionado que su costo se haya elevado, sin embargo, un cubrebocas desechable, cuesta –en promedio- cinco pesos cada uno, lo que significa que a la semana una persona debe destinar 35 pesos para su compra, sin embargo, estos cubrebocas no son tan recomendables por las autoridades de salud, ya que su protección es mínima.

Por más pequeño que parezca el gasto, se debe considerar que hay trabajadores que viven al día y ganan menos de 123 pesos en un día laboral, es por ello, que la recomendación también es usar un pañuelo o mascada que cubra la nariz y la boca y que pueda seguir utilizándose en posteriores ocasiones, o bien, hacer un cubrebocas de tela que se pueda ir lavando.