Se acaba el pánico: se restablece servicio de gas en Tuxtla; en SCLC aún hay desabasto

Por más de una semana, pobladores de San Cristóbal de Las Casas, han enfrentado la escasez de gas doméstico

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Mientras el servicio de venta del gas LP se restablece en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de Las Casas persiste la falta de gas doméstico, lo que ha originado que decenas de personas acudan en multitud a los centros de abasto y que éstos lugares los limiten en cuanto a la cantidad que les pueden vender.

En tanto, despachadores de este producto, señalan que, la distribución aún no se encuentra al cien por ciento, sin embargo, la ciudadanía ya no se encuentra aglomerada realizando compras de pánico, ya que se les ha informado que el producto no se ha escaseado.

«Casi un mes nos quedamos sin gas, sí han venido a surtir, pero no mucho pues, de hecho un día durante dos horas nos quedamos sin gas y la gente venía y teníamos que decirles que nos esperaran, yo creo que por eso muchos se espantaron y vinieron en multitud”, declaró un despachador de este producto.

Cabe mencionar que en SCLC ya se han cumplido casi tres semanas desde que inició el desabasto, al principio se dijo que por los bloqueos por parte de habitantes de Teopisca y posteriormente se argumentó que esto se debe al mantenimiento en la planta de Pemex.