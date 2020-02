¡Se acabó la fiesta!; urgente, desprivatizar fondos de trabajadores: Gibrán Ramírez

El doctor en Ciencias políticas sugiere que la crisis de pensiones de la Generación Afore tiene mucho que ver con quienes las administran (bancos, mercados financieros, etcétera), ya que lo hacen velando sólo por el interés privado y no el que deberían, el público

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Gibrán Ramírez Reyes, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México (UNAM), articulista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y actualmente secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), explica los problemas que enfrentará el país si no se realizan políticas públicas en beneficio de la sociedad, especialmente para aquellos que se jubilan en la llamada “Generación Afore”.

¿Qué es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)?

México tuvo desde el siglo 20 una tradición internacionalista, particularmente en algunos sexenios como el de López Mateos, se fijaban en cooperar con otros países con conocimientos en intercambiar para generar mejores políticas para el bienestar.

Hay dos organismos internacionales que tienen su sede en México, uno es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Esta se fundó en 1942 en Chile, impulsada por el entonces ministro de salud, Salvador Allende, que a la postre sería presidente, la idea era generar sistemas de seguridad social en el continente. México fue líder en ese proceso.

Pasaron muchos años, la Conferencia fue muy importante, incluso para generar el modelo neoliberal de administración de seguridad social.

Después desapareció del mapa, porque un organismo internacional como tiene fueros diplomáticos es fácilmente manipulable para extraer recurso de manera ilícita si no hay criterios de transparencia.

Como la mayor parte de la CISS, la pone el IMSS, los directores del IMSS comenzaron a poner amigos al frente de la Conferencia y a utilizarla para diversas cosas más. Se utilizó para filmar películas, casi como salón de fiestas, perdió toda su utilidad, en los últimos diez años se publicaron alrededor de diez textos, uno por año, con un presupuesto superior a los 90 millones de pesos al año.

¿Actualmente cómo funciona la CISS y cuál es su objetivo?

La CISS promueve espacios de reflexión, investigación, diálogo e intercambio internacional para el bienestar, y la construcción colectiva de programas y propuestas de política pública para garantizar el derecho a la seguridad social.

Es un organismo internacional que promueve la búsqueda de espacios comunes entre sus diferentes miembros, independientemente de su vocación ideológica o política, para la promoción de políticas públicas incluyentes, en pro del bienestar de la gente.

¿Cómo llegas tú al frente del CISS?

Desde que el presidente López Obrador llegó al gobierno, recibí varias invitaciones para ir a gobierno, ninguna me convenció, no quería estar en la estructura del gobierno federal, hasta que me plantearon ser la propuesta de México para encabezar la Conferencia Interamericana. El Comité permanente lo acepto. Una Asamblea me ratificó en septiembre del año pasado y así llevamos reavivando el organismo, publicando textos, haciendo recomendaciones de política, metiéndonos a temas de seguridad social como las pensiones.

En el tema de pensiones, ¿qué es lo que más preocupa a largo plazo?

Los que tienen realmente un problema no se pueden defender en el periódico Reforma. Pasa que el próximo año se va a jubilar o estará en condiciones de jubilarse la primera franja de la Generación Afore.

Aunque incrementa como tiene que hacerse por sostenibilidad financiera la edad de jubilación mantiene un esquema favorable a los trabajadores, esas cuentas individuales que sí triunfaron a nivel nacional, implican que cada mes uno va ahorrando. A uno ni le avisan y el patrón ahorra otro tanto, al final de tu vida laboral, ven si te alcanzó el tiempo que trabajaste para comprar una renta vitalicia.

La mayoría de los trabajadores no van a alcanzar una pensión, les van a devolver los ahorros y muchas veces les van a dar muy poquito, porque a veces los patrones los registran con un salario menor, entonces van a haber cosas trágicas, a uno le van a dar cien mil y arréglate con eso, lo que te quede de vida.

De todos los que se van a jubilar, solamente el 25 por ciento podría acceder a una pensión, serán alrededor de 90 mil personas. Eso puede ser una crisis social como ha sido en muchos países.

Son las personas a las que por estar en el mercado formal se les prometieron otras condiciones y no las van a alcanzar. Este es el caso del 43 por ciento de la población, que está en el mercado formal y aspiraría a una pensión; la mayoría de ellos no la van a obtener.

Del otro 53 por ciento no van a recibir pensión, salvo la pensión del Programa de Adultos Mayores del presidente López Obrador, si a esto sumamos la tendencia demográfica, el envejecimiento, tenemos casi la garantía de que en 2050 seremos una nación de ancianos pobres

¿Qué hacer ante este panorama?

Yo creo que debe avanzarse en el sentido de una propuesta mixta, que no deje en el mercado de los bancos, de los mercados financieros, de las Afores la administración de los fondos de los trabajadores porque no administran bien.

Después de la crisis del 2008, aunque los rendimientos que dan a los trabajadores, si descontamos la inflación, son cero, los rendimientos que tienen para ellos, son superiores al 14 por ciento, hay un problema porque no ven por el interés público, ven por el privado.

Gibrán Ramírez Reyes indicó que la tendencia es desprivatizarse, “no creo que se haga de la noche a la mañana, las Afores son un actor que está ahí, que financia proyectos de infraestructura, queramos o no están ahí, no se puede remover sin alterar la estabilidad política del país, yo creo que podría decírseles que ya se acabó la fiesta, que vamos a administrar en beneficio del interés público”, concluyó.