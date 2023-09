Se consolida la alianza Morera, PT y PVEM

Como muestra de unidad, Claudia Sheinbaum recibió recibió de manos de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo, el nombramiento oficial como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación

Aquínoticias Staff

Como una muestra de la fortaleza que significa la alianza partidista de las tres fuerzas políticas, Morena, PT y PVEM, este jueves Claudia Sheinbaum Pardo recibió de manos de Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo, el nombramiento oficial como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, para que sea ella quien lidere los trabajos del siguiente paso de la 4T.

‘’Esta Cuarta Transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país, estamos juntos porque vamos a la victoria en 2024, a la victoria de la presidencia de la República, a la victoria de la mayoría calificada en el senado y la cámara de diputados, vamos por las nueve gubernaturas, por las presidencias municipales, por las regidurías, vamos porque continúe el proyecto de Transformación’’, puntualizó Sheinbaum.

Aseveró que, es vital trabajar en unidad para que en la siguiente etapa la 4T se convierta en una fuerza imparable, ‘’estamos convocando a muchos hombres y mujeres de buena voluntad, a que sean parte de ese movimiento (…) con una condición que estén de acuerdo con los principios de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’.

Destacó que, lo anterior es importante para lograr que México y su gente no vuelvan a ser víctimas de las prácticas del neoliberalismo que tanto daño le hizo al país, ‘’que nunca más regrese la corrupción, que nunca más regresen esos privilegios, que nunca más regresen gobiernos que sirvan a una élite y que no sirvan al pueblo de México’’.