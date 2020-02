Se cumplen dos años y medio de cicatrices y olvido

Pese a la fecha aún existen familias fuera del padrón de damnificados por el sismo que sacudió a Chiapas en 2017. Doña María Elena Ruíz es una de las afectadas. Sin más posibilidades tiene que vivir en una casa con una cocina a punto de colapsar

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Se han cumplido dos años y cinco meses del sismo de 8.2 grados que sacudió al estado de Chiapas y aún hay viviendas fuera del padrón de damnificados, como el caso de la señora María Elena Ruíz, quien asegura que no cuenta con ningún folio y mucho menos una tarjeta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Adquirió su casa hace 25 años en un traspaso y terminó de pagarla con su liquidación, sin embargo, actualmente no cuenta con recursos para cubrir por su propia cuenta los gastos de la reparación del inmueble.

La cocina prácticamente está a punto de colapsar, la barda que colinda con la calle está partida y también a punto de caer, las grietas dejan ver a simple vista lo afectada que se encuentra su vivienda, pero la señora María Elena asegura que, las autoridades no quisieron censarla y como consecuencia no pudo ser acreedora a la ayuda económica del gobierno federal.

En el primer aniversario del terremoto el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón, hizo una gira por la zona dañada y sostuvo que se levantaría un padrón de afectados que quedaron fuera en la entrega de tarjetas, pero esta damnificada continúa sin el apoyo y en riesgo de que su casa colapse en otro sismo.