Se encarga CNDH de jóvenes huelguistas ante ineficiencia de CEDH

El órgano nacional defensor se hará cargo de las investigaciones para lograr una respuesta positiva y deslindar responsabilidades a todos aquellos funcionarios que violentaron sus derechos humanos al no realizar nada desde que inició la protesta hace 43 días

Aquínoticias Staff

Ante la ineficiente actuación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Juan José Zepeda Bermúdez, en la situación que padecen jóvenes aspirantes a la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de los aspirantes que se encuentran en huelga de hambre por la violación a sus derechos humanos y educativos provocados por el rector Jorge Luis Zuart Macías.

El responsable de la oficina foránea de la CNDH, Martín Longoria, notificó la tarde de este jueves que la Comisión se hará cargo de las investigaciones para lograr una respuesta positiva y deslindar responsabilidades a todos aquellos funcionarios que violentaron sus derechos humanos al no realizar nada desde que inició la protesta hace 43 días.

Tres de los aspirantes han presentado ya severos daños ante la omisión de las autoridades estatales y educativas por no dar un resolutivo acertado, por el contrario, se mantienen reacios de aceptarlos en la Unich.

Por su parte la CEDH a cargo de Zepeda Bermúdez, se encuentra en la omisión y opacidad respecto al caso, dejando a su suerte a los jóvenes que demandan ser aceptados en la carrera de Médico Cirujano.

Longoria explicó que los recursos que la Unich recibe para su funcionamiento, en su mayoría son de orden federal, y de acuerdo a lo estipulado, todos los mexicanos tienen derecho a la educación como un derecho humano, por lo cual no debieron ser rechazados, es una pena de violar sus derechos consagrados en la Constitución Política Federal.

Además, añadió que la situación que vive en estos momentos tiene que cambiar, dejando entrever su preocupación por la exposición a la contingencia actual aunado al desgaste físico a consecuencia de la huelga de hambre que mantienen los jóvenes. Los alentó a seguir dignamente defendiendo y luchando por sus derechos con todas las medidas necesarias y suficientes para salvaguardar su salud e integridad física.

Con información de Mural Chiapas.