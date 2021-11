Se está cocinando en el Congreso mi desafuero: alcalde de Pantelhó

Difundió que fue notificado de manera extraoficial sobre el inicio de una carpeta de investigación por homicidio, delito del que se deslinda

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El alcalde del municipio de Pantelhó, Raquel Trujillo aseguró que, desde este inicio de semana, el Congreso del Estado preparó la destitución de su cargo.

Aseguró, además, que fue notificado de manera extraoficial que se le abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio, sin embargo, aseguró que dicho delito es fabricado con la intención de sacarlo del cargo.

“Con la comisión de Justicia del Congreso, se está cocinando mi desafuero sí o sí, ahí me dicen que hay personalidades muy poderosas en contra mía… a mí no me ha notificado la FGE, pero ya tengo en manos una carpeta de investigación en mi contra”.

Refirió además que, permitir la instalación del Concejo Municipal, como lo han pedido integrantes de “El Machete”, sería un error, pues fueron ellos quienes secuestraron a 21 personas y han prometido entregarlos con vida, sin que hasta el momento hayan cumplido con el acuerdo.

“Los machetes pidieron la renuncia de la ex alcaldesa a cambio de la devolución de los 21 desaparecidos, ella renunció y hasta el día de hoy no están”, expuso Raquel Trujillo.

Dicha versión concuerda con lo que afirman familiares de las 21 personas retenidas, quienes se manifestaron fuera del Congreso del Estado, denunciando la presencia de integrantes del grupo “El Machete”, para la conformación de dicho Concejo.

“A nosotros no nos interesa política, nosotros queremos a nuestros familiares… si lo desafueran va a ser peor, nos van a matar esos asesinos, si ahorita que no son nada, quemaron casas en Pantelhó, ahora imagínense cuando tengan el poder”, expusieron familiares fuera del Congreso del Estado.