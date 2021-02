Se insiste en el autocuidado como forma de ayuda en el combate del COVID-19

Si se presentan síntomas, acudir a las Clínicas de Atención Respiratoria o comunicarse a los números telefónicos que proporcionan las brigadas médicas

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a cuidarse y cumplir las medidas preventivas de autocuidado e higiene para evitar riesgos de contagios de COVID-19, al tiempo de resaltar la gran labor de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas que recorren casa por casa con el objetivo de mitigar y combatir la pandemia en la entidad.

“El personal de salud está haciendo un gran trabajo y no ha parado desde que comenzó la pandemia, por lo tanto, como sociedad tenemos que protegernos, no caer en excesos de confianza y tomar en cuenta los protocolos preventivos. Si te cuidas, salvaguardas tu propia integridad y la de tus seres queridos, y también ayudas a quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19”, apuntó.

El mandatario exhortó a la población para que en caso de presentar algún síntoma de esta enfermedad acuda a las Clínicas de Atención Respiratoria o se comunique a los números telefónicos que aparecen en los folletos que proporcionan las brigadas en sus recorridos casa por casa, a fin de que puedan recibir atención y tratamiento, y de esta forma contribuir a una recuperación oportuna y evitar que la enfermedad se agrave.

Enfatizó la necesidad de no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, hacer uso del cubrebocas, así como no realizar o asistir a fiestas o reuniones masivas o lugares con aglomeraciones de personas, ya que este padecimiento es muy infeccioso y delicado, e incluso puede ser mortal.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó el esfuerzo conjunto que realizan todos los días las autoridades federales y estatales que integran la Mesa de Seguridad, con el propósito de fortalecer las acciones y estrategias para salvaguardar la integridad y garantizar bienestar a las familias chiapanecas.