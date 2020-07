Se manifiestan afuera del Congreso del Estado por feminicidio

“Mi hija no se colgó, a mi hija la mataron” denunció la madre de la joven Lissette Paulina Gómez Zenteno

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

“Quiero justicia, que se haga justicia, que se investigue, a mí no me importa el qué dirán, la gente puede decir misa, pero yo quiero justicia”, sentenció la madre de la joven médico que fue encontrada sin vida el pasado 21 de diciembre de 2019 en su domicilio en Tuxtla Gutiérrez.

Familiares de Lissette Paulina Gómez Zenteno, este 29 de julio de 2020, arribaron al Congreso del Estado de Chiapas, para exigir justicia por el feminicidio de la joven.

El 21 de diciembre del 2019, fue hallada sin vida la doctora Lissette Paulina Gómez Zenteno en la azotea de la vivienda que habitaba junto a su pareja sentimental, Jesús Rafael Trujillo Silva, en el Barrio La Pimienta de Tuxtla Gutiérrez, y aunque las autoridades aseguraron que se trató de un suicidio, la madre, responsabiliza a Jesús Rafael, por el presunto delito de feminicidio.

“El señor Jesús Rafael me habló por medio de mi cuñada la señora Alma Leticia Trujillo Trejo, diciendo que le contestara a Jesús, me habla Jesús y me dice que se había peleado con mi hija, yo noto a Jesús Rafael muy nervioso, pero me hablan a las 3:00 de la mañana y me dicen que mi hija estaba mal, cuando llego estaba mi hermano el señor Enrique Zenteno Juárez, y encuentro a mi hija tirada, ya no colgada, estaba tirada”.

“Yo estoy completamente segura que entre los tres mataron a mi hija. Quiero justicia, que se haga justicia, que se investigue, a mí no me importa el qué dirán, la gente puede decir misa, pero yo quiero justicia, justicia es lo único que pido y no quiero que ninguna mujer más sea atacada”, reprochó la madre de Lissette Paulina.

Explicó que en su declaración aseguró a la Fiscalía General del Estado que su hija no había cometido un suicidio, sin embargo, las investigaciones descartaron la hipótesis de la madre de la doctora y el resultado derivó en un suicidio, en donde supuestamente había utilizado dos calcetines para colgarse de un castillo del techo de la casa, por ello, no hay detenidos por esta muerte.