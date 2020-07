Se manifiestan familiares de víctimas de feminicidio

Las familias llevan 15 días en plantón en medio de la pandemia

Hazel Zamora Mendieta / Cimac Noticias

Ciudad de México. Madres de víctimas de feminicidio se manifestaron este lunes de 20 de julio afuera de Palacio Nacional, donde durante 15 días han mantenido sin resultados un plantón en demanda de una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La protesta que estuvo acompañada por otras mujeres solidarias con las víctimas, se realizó por la mañana en inconformidad a un oficio que envió a las madres la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el pasado 14 de julio de 2020. Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, explicó en entrevista que en el documento les aseguran que el gobierno está trabajando en la problemática del feminicidio.

En el oficio al que accedió esta agencia firmado por la actual encargada de la Conavim, Balbina Hernández Alarcón, se desglosa que están cumpliendo con el pliego de peticiones de las víctimas indirectas del feminicidio que instalaron el platón: 1) la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) a nivel nacional; 2) el Registro de niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio; 3) las reformas a los Códigos Penales estatales para tipificar todo asesinato de una mujer como feminicidio, así como ampliar las facultades de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra); y 4) que el presidente López Obrador se pronuncie sobre la problemática del feminicidio.

Sobre la Alerta de Género a nivel nacional la Conavim reportó que actualmente hay 21 vigentes en 18 entidades federativas, asimismo, que “próximamente se presentará el documento que realiza un balance sobre el impacto de este mecanismo administrativo”. En el caso de la Base de datos sobre la orfandad por feminicidio, indican que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) inició en julio de 2019 la recolección de dicha información a fin de que la niñez y adolescencia en esta condición acceda a apoyos sociales.

La Comisión Nacional también informó que el “Congreso federal estableció una mesa de trabajo para analizar las propuestas de reformas a la normatividad relativa a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres”, con lo que invitan a las madres de víctimas a acercar sus propuestas a este grupo. Y en el caso de la reunión con el presidente, queda prácticamente sin posibilidades, se responde que la política de violencia contra las mujeres del Ejecutivo Federal se realiza a través de la Conavim, “es a través de este estos brazos del Ejecutivo que el presidente atiende esta grave problemática y, como el resto de violaciones graves a Derechos Humanos, ha instruido se dé máxima importancia”.

García Andrade aseguró que el oficio de Conavim no tiene ninguna validez para las víctimas porque buscan la atención directa desde Presidencia. “Nosotras no solicitamos un informe a las demandas que se están pidiendo, nosotras tenemos demandas muy concretadas que se tiene que decir sí o no. Se solicitó reunión con el presidente, la AVG se declarará a nivel nacional, es sí o no”. Con ello, la ahora defensora de Derechos Humanos afirmó que continuarán el platón las cuatro madres que provienen de la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y Puebla, y que están en representación del resto de las familias de víctimas de feminicidio que por diversas razones no pueden sumarse a la protesta.

Imagen retomada del Facebook del “Platón de Familias de Feminicidio”

La semana pasada en conferencia de prensa López Obrador aseguró que su gobierno “no está abandonando a las mujeres” que “se está castigando a quienes asesinan mujeres, el feminicidio”, esto mientras las madres se mantenían en el platón a fuera de Palacio Nacional porque los asesinatos de sus hijas se encuentran impunes. Al respecto, García Andrade mencionó: “Te llena de rabia, coraje, ver que no haya voluntad de parte del presidente en atender el tema, si nos dicen que su agenda está llena lo entendemos, pero ni siquiera hemos tenido un escrito -de Presidencia-. Eso nos dice que no le interesa, si le interesara ya hubieran venido, estaríamos en mesas de diálogo”.

Esta no es la primera ocasión que personal de la Conavim trata de persuadir a las madres de retirarse de las puertas de Palacio Nacional, a lo que ellas han insistido que no lo harán hasta que no reciban una fecha para reunirse con el presidente. “Si el presidente de la República quiere que demos el grito, pero de justicia, aquí lo vamos a dar”, concluyó Malú García.

En la protesta por la mañana mujeres vestidas de negro gritaron consignas mientras acompañaban a las madres que portaban en mantas los rostros de sus hijas y hermanas que han sido asesinadas en México. El fin de semana, las mujeres realizaron actividades culturales con diversas cantantes en memoria de las víctimas. Hasta ahora con el platón estas familias lograron que la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) liberara los recursos económicos detenidos durante los meses de la pandemia que debían recibir para apoyo a la canasta básica y pensión para la niñez en orfandad tras el asesinato de sus madres.