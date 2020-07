Se manifiestan pobladores de Zinacantán en Tuxtla

Mientras realizaban la protesta encontraron al secretario particular del alcalde y lo agredieron

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Decenas de habitantes del municipio de Zinacantán realizaron una marcha este miércoles en Tuxtla Gutiérrez para pedir una vez más la entrega de recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (CAPLADEM), sin embargo, al arribar a la plancha central, frente a Palacio de Gobierno, un trabajador del municipio de Zinacantán -quien se identificó como el secretario del alcalde Francisco de La Cruz Pérez-, comenzó a fotografiarlos, pero al darse cuenta, los pobladores lo retuvieron, le quitaron sus pertenencias y lo golpearon.

“Que diga quién es y qué hace aquí”, reclamaban los pobladores, mientras lo acorralaban y amenazaban.

“No les dije nada, no los provoqué, no les incité a nada, simplemente ellos me acorralaron”, repetía quien dijo ser el secretario particular del alcalde de Zinacantán. Francisco de La Cruz Pérez.

Transcurrieron varios minutos de lo acontecido, el funcionario de Zinacantán tuvo que caminar por la explanada central, acudir al acceso trasero de Palacio de Gobierno a petición de los pobladores, sin embargo, las autoridades de seguridad no intervinieron.

“Yo desconozco totalmente la verdad”, explicaba el funcionario municipal, quien indicó que sólo había llegado a dejar unos papeles.

“Es el secretario, es el secretario del señor Francisco de la Cruz, que declare qué está haciendo aquí, repartiendo los efectivos del pueblo, que declare porque es secretario, lo conocemos, si por eso lo agarraron”, gritaba la trifulca molesta.

Fue después de varios minutos que, mediante una negociación con el delegado de gobierno, Caleb López, que pobladores ofrecieron entregar al trabajador del Ayuntamiento a cambio de ser atendidos, no sin antes haberlo amenazado con quemarlo.