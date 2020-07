Se necesita transparentar las acciones durante la pandemia

Ligalab, Transparencia Mexicana y Consejo de Participación Ciudadana Chiapas coincidieron que los diferentes niveles de gobierno deben dar a conocer las acciones que están implementando y los recursos que están invirtiendo

Aquínoticias Staff

Como parte de las actividades del programa Corrupción Cero, que implementa en Chiapas la organización Ligalab con el auspicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán), este jueves 02 de julio se realizó la conferencia virtual “Transparencia y rendición de cuentas en la era COVID-19: ¿Cómo prepararnos mejor?”.

En la conferencia participaron: Marlene Gordillo, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Chiapas; Eduardo Bohóquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y Carmen Villa Chávez, directora de Ligalab. El panel estuvo moderado por Brianda Aguilar, gerente del proyecto Corrupción Cero.

La directora de Ligalab, Carmen Villa Chávez y el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez coincidieron en que la pandemia sacó a relucir problemas añejos del país como la falta de infraestructura hospitalaria, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Pero, señalaron que también es una oportunidad para que esas deficiencias, que ahora son más evidentes, se puedan resolver de fondo.

Eduardo Bohórquez dio a conocer los resultados de “Susana Vigilancia” que es un programa que implementaron en Transparencia Mexicana para vigilar las acciones que se están realizando en las diferentes entidades federativas para transparentar las acciones que se están dando en esta pandemia.

Señaló que el gobierno de Chiapas abrió un micrositio para dar a conocer estas acciones, pero no tiene toda la información que debería de ser pública como lo son sus planes, acciones, los recursos económicos que se está invirtiendo, adjudicaciones de contratos, entre otros datos. En lo que respecta al Poder Legislativo, a diferencia de otros estados, en Chiapas las y los diputados se han mantenido al margen en esta tarea ya que no han conformado ninguna comisión especial o hecho alguna tarea para ayudar a que se transparenten los fondos y haya rendición de cuentas. El Poder Judicial, por su parte, también tiene tarea por hacer para que sus acciones no se vean interrumpidas por la pandemia.

Marlene Gordillo aprovechó la conferencia para dar a conocer el Sistema Estatal Anticorrupción y cómo se pretende trabajar desde el Consejo de Participación Ciudadana. Comentó que están realizando un protocolo de cómo trabajar con transparencia en momentos de emergencia.

Las y el panelista coincidieron en que las organizaciones de la sociedad civil tienen un gran trabajo por hacer para vigilar las acciones de las instituciones en este momento de emergencia.

Este tipo de conferencias se continuarán promoviendo por parte de Ligalab para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de la entidad para el combate a la corrupción.