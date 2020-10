Se podrá ver cortometraje mexicano que concursará en el Oscar

La película estará disponible al público en general del 13 al 18 de octubre, mediante registro previo

Aquínoticias Staff

Con motivo de la próxima entrega del premio estudiantil de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos al cortometraje Crescendo, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se invita a ver la película en línea y a participar en la conversación virtual con la guionista, la productora, la protagonista y el director de la película. El día 21 de octubre se dará a conocer si la película es recompensada con la medalla de oro, plata o bronce del certamen.

Crescendo narra un momento decisivo en la vida de Victoria, una joven violinista que descubre los límites de lo que está dispuesta a hacer con tal de ser aceptada en el prestigioso cuarteto de cuerdas liderado por el maestro al que más admira: un hombre de mediana edad que, para infortunio de Victoria, está decidido a seducirla.

Si bien la dirección del cortometraje corrió a cargo de Percival Argüero, la historia narra una preocupación compartida con su guionista Hipatia Argüero, su productora Larisa Argüero y la actriz Sofía Sylwin, en cuanto a las prácticas normalizadas socialmente, en este caso en el ámbito artístico, que permiten el abuso sistemático hacia las mujeres. Esta conversación será la ocasión propicia para conocer de manera más amplia la opinión sobre este tema en voz de varias de las mujeres que hicieron posible este proyecto. El diálogo de estos jóvenes cineastas se realizará con Daniela Michel, fundadora y Directora General del Festival Internacional de Cine de Morelia (en donde Crescendo tuvo su estreno), quien es una de las especialistas y promotoras más importantes del cine mexicano.

Crescendo fue parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019 y su director de Fotografía, Camilo Moncada, fue nominado por este trabajo a los premios estudiantiles del Camerimage International Film Festival of the Art of Cinematography en Polonia. Este año, el Premio Estudiantil de la Academia recibió 1,474 inscripciones de 207 escuelas de cine de Estados Unidos, quedando como ganadores en la categoría de ficción internacional cortometrajes de Bélgica, Estonia y México. Mediante la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, se revelará si Crescendo recibe la medalla de oro, plata o bronce.

Este reconocimiento, ganado en dos ocasiones anteriores por producciones del CCC (El último fin de año de Javier Bourges en 1993 y El ojo en la nuca de Rodrigo Plá en 2001), permitirá que la película se pueda inscribir para competir por el Oscar 2020 en la categoría de cortometraje de ficción.

Con el objetivo de que el público en general pueda conocer esta producción y celebrar este logro y reconocimiento a la labor académica del CCC, así como al cine mexicano, el cortometraje estará disponible en línea del 13 al 18 de octubre, accesible mediante previo registro en https://forms.gle/YFK7NJMCuuja3pJN7.