Se presentará nueva edición del libro Escrituras de Frida Kahlo

Los escritos, realizados entre 1922 a 1954, ofrecen un acercamiento más directo e íntimo a la vida diaria y obra de la pintora nacida en Coyoacán, pues expresan sus deseos, miedos, reflexiones y amores

Staff Aquínoticias

La Casa de los Sonidos de México y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México invitan a la presentación de Escrituras, que reúne la correspondencia de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954).

Se trata de la nueva edición del libro con la selección, proemio y notas de la escritora y crítica de arte Raquel Tibol (1923-2015), presentada por primera vez en 1999 por la UNAM. Esta quinta edición de 2021 es la primera en Cátedra Universitaria.

La charla contará con la participación del editor Diego García del Gállego, secretario técnico de publicaciones del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, y el director general de la Fonoteca Nacional, quienes hablarán sobre la presente edición.

Los escritos, realizados entre 1922 a 1954, ofrecen un acercamiento más directo e íntimo a la vida diaria y obra de la pintora nacida en Coyoacán, pues expresan sus deseos, miedos, reflexiones y amores. Además de dar cuenta de los momentos que marcaron su vida, como el accidente que sufrió en 1925 y las secuelas, tanto físicas como emocionales, que llevó consigo.

Entre los destinatarios que se pueden encontrar en las cartas están Dolores del Río, Alejandro Gómez Arias, Diego Rivera, Abby A. Rockefeller, Alberto Misrachi, Miguel Covarrubias, Carlos Pellicer, Guadalupe Rivera Marín y Carlos Chávez, entre otros. A este último, Frida le escribe el 29 de abril de 1936: Hermano, Recibí tu poema, pa’ qué te digo que me dio harto gusto. Tú lo sabes bien. Quisiera poder contestarte en verso, pero esta vez no tengo ni humor, pues imagínate que hace ya dos semanas que estamos Diego y yo en el Hospital Inglés. A mi me volvieron a operar la pata con resultado medio dudoso pues no me quiere quedar bien la pezuña. Pero eso lo que menos me preocupa. Estoy de un triste como no tienes una idea por la enfermedad de Diego pues está muy malo de un ojo. Ha pasado unos días como nunca pues ahora te contaré con más detalles todo […]

Durante la presentación, el público podrá disfrutar la lectura de algunas cartas a cargo de María Sandoval, locutora y actriz de doblaje y teatro.

La charla se podrá seguir en vivo a través del Facebook, Twitter y YouTube de la institución; posteriormente estará disponible en contigoenladistancia.cultura.gob.mx y en la audioteca “Octavio Paz”; con ello la Secretaría de Cultura, a través de la Fonoteca Nacional asegura la preservación del patrimonio documental sonoro del país.

Este evento tendrá lugar el 7 de abril, a las 19 horas, en Francisco Sosa #383, colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, CDMX. La entrada es gratuita y hay un cupo limitado a 100 personas.