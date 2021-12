Se quedan sin transportes personas con discapacidad en Tuxtla

Al cumplirse un año de la salida del Conejobús en Tuxtla, el único que brindaba oportunidad de movilidad a personas en silla de ruedas, disminuyeron en casi un 100 por ciento, la posibilidad de traslado de este grupo de la sociedad

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La falta de cultura vial, espacios públicos no incluyentes y nulo transporte público para personas con dificultades de movilidad, es el gran reto que enfrentan 228 mil 887 personas con discapacidad en Chiapas, cifra proporcionada por último censo del Inegi 2020.

“Si hubiera más arquitectura accesible y transporte, claro que habría más oportunidades, porque muchas personas con discapacidad no salen porque no ven una oportunidad para moverse, no hay movilidad accesible”, dijo Karen Koch Ferrer Aquino, Enlace Estatal de Movimiento de Personas con Discapacidad en Chiapas (PCD).

Al cumplirse un año de la salida del Conejobús en Tuxtla, el único que brindaba oportunidad de movilidad a personas en silla de ruedas, disminuyó en casi un 100 por ciento, la posibilidad de traslado de este grupo de la sociedad, quienes en noviembre del 2020 expresaron su descontento ante esta decisión que no fue pensada en su beneficio.

“Que respeten nuestros derechos y las garantías que tenemos como toda persona, eso es lo que señala la ley, lo segundo es que reincorporen el transporte para personas con discapacidad”, expresó en noviembre de 2020, José Juan Durante Mendoza, Payasito Cristal.

Pese a que la Secretaría de Movilidad y Transporte se comprometió a implementar unas unidades exclusivas para su movilidad, esto, a un año, aun no se ve reflejado.

“Nos dijeron que venía un nuevo proyecto, consideramos que, dentro de seis meses, eso nos dijeron, además nos empezaron a decir que teníamos el derecho de decirle al conductor que en este caso la tarifa no la pagan completa”, explicó Karen Koch Ferrer Aquino.

Pero la falta de infraestructura no sólo se limita a las vialidades, tampoco lo hay en instituciones públicas, lo que quiere decir, que muy probablemente no incluyen en el campo laboral a personas con diversas discapacidades.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017 (ENADIS), las principales problemáticas de las personas con discapacidad son las inadecuadas calles, instalaciones y transportes que limitan su movilidad y la falta de oportunidades para encontrar empleo, esta última hasta en un 30 por ciento.

1% de personas con discapacidad percibe que sus derechos le son respetados poco o nada.

1% declara que su principal problema son calles, instalaciones y transporte inadecuado a sus condiciones

30% afirma que enfrentan falta de oportunidades para encontrar empleo

5% considera que su principal problemática es la falta de cuidados, terapias y tratamientos

1% ha enfrentado discriminación por su apariencia

Pero al hablar de discriminación, la Encuesta Nacional de Discriminación, señala que, 13.7% de quienes tienen 18 años y más y viven con alguna discapacidad, les ha sido negada la atención de la salud; al 8.3% se les negó la atención en alguna oficina de gobierno; al 15.1% le fueron negadas becas u otros programas sociales del gobierno; al 6.5% le fue negada la oportunidad de seguir estudiado, y al 7.1% la posibilidad de trabajar o de obtener un ascenso.

“Se necesita generar un poco más de empatía con respecto a lo que es la inclusión, si empezamos la educación desde casa, no tendríamos a adultos llenos de prejuicios, etiquetas, diferencias”, finalizó Karen Koch Ferrer Aquino.