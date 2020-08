Se quedan sin tratamiento para el cáncer 280 niños y niñas

Marchan para exigir los medicamentos, que hacen falta desde hace un año

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Debido al desabasto de medicamentos oncológicos en Hospital de Especialidades de Tuxtla Gutiérrez, 280 niñas y niños chiapanecos se han quedado sin tratamiento.

Padres y madres de estos menores marcharon la mañana del lunes 3 de agosto para exigir medicamentos para el tratamiento de sus pequeños. Manifestaron que la falta de medicamentos para atender a sus pequeños que padecen diferentes tipos de cáncer se ha presentado desde hace un año, pero en lo que va del 2020, la distribución de éstos ha sido prácticamente nula.

Los denunciantes señalaron que la dirección del Hospital sólo les ha dicho que no hay medicinas.

“Hace un año a lo mejor hacía falta una que otra quimio, pero en lo personal tendrá como dos meses que nos vienen aplazando los medicamentos, nos afecta en que muchos niños que pueden tener una recaída al no terminar su tratamiento en tiempo y forma, nosotros en particular estamos en una recaída y esa es mi preocupación de que el viernes nos tocaba quimioterapia, nos dijeron que no hay, hay que esperarla”, expuso la madre de un pequeño que ha padecido la falta de estos tratamientos.

Las y los denunciantes reconocieron el trabajo que las y los médicos, así como el personal de enfermería realizan con sus pacientes, sin embargo, aseguraron que han sido las autoridades a nivel estatal y federal quienes no han dotado de fármacos a los nosocomios del estado.