Se reabre de manera parcial recorrido del Cañón del Sumidero

Turistas sólo podrán transitar de 18 a 19 kilómetros de Chiapa de Corzo al lugar del deslave, cuando en total son 32 kilómetros de recorrido

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

«El parque se reapertura el día de hoy con una serie de recomendaciones», fueron las declaraciones del director del Parque Cañón del Sumidero, Roberto Escalante López.

Tras haber ocurrido 24 horas del derrumbe en una de las paredes del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, la navegación se reabrió de manera parcial para el turismo, no obstante, autoridades de Protección Civil y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) detallaron que, por el momento, sólo se podrá llegar hasta un punto medio, ya sea si el recorrido se comienza desde el embarcadero de Chiapa de Corzo o en Usumacinta, pues el deslizamiento se dio a casi la mitad del trayecto, a la altura del quinto Mirados Los Chiapa.

«Hasta 200 metros antes de llegar al caído, no queremos o no deben cruzar las embarcaciones ya que hay riesgo y también se pide no permanecer mucho tiempo, los que vienen de Usumacinta también se pide no avanzar hasta 200 metros antes de llegar al sitio», ratificó el director del Parque Nacional.

Es decir, el turismo sólo podrá transitar de 18 a 19 kilómetros de Chiapa de Corzo al lugar del deslave, cuando en total son 32 kilómetros de recorrido.

Asimismo, autoridades aseguraron que, en el mismo punto conocido como La Huella, se registró en 2020 un deslizamiento similar al de este 22 de marzo, se ha considerado como una zona de peligro, no obstante, han identificado al menos dos zonas más con inestabilidad, por lo que al emitir el dictamen de riesgo, darán a conocer las recomendaciones necesarias para la navegación en dichos puntos.

«Se identificaron en este recorrido algunos desprendimientos que ya tienen un buen rato de existir, vamos a hacer ciertas de limitaciones de las áreas para que podamos ver la continuidad de la circulación al Cañón del Sumidero», explicó William Estrada Chaco, director De Análisis De Riesgo De La Secretaría De Protección Civil De Chiapas

Pese a haber transcurrido 24 horas del hecho, hasta esta mañana, aún se registraba actividad inestable, por ello puntualizaron la importancia de seguir las recomendaciones emitidas.