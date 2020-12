Sé un Santa responsable: juguetes seguros para niñas y niños

Estos son los consejos que debes seguir al adquirir regalos, basado en la guía elaborada por la organización Healthly Children

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las celebraciones decembrinas se acercan y con ello la navidad, época “mágica” y más anhelada por las y los niños, pues significa recibir regalos, juguetes en caso de ser menores de edad, es ahí donde, como “Santas”, el sentido de responsabilidad debe imperar. Cada año miles de menores de edad en el mundo resultan lastimados por juguetes, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatras.

Ante tal panorama, es importante reconocer qué juguetes son seguros y apropiados para las y los pequeños, es decir, que no causen lesiones graves o incluso la muerte. Los siguientes consejos basados en la guía de la organización Healthtly Children pueden ayudar a tomar mejores elecciones a la hora de adquirir juguetes:

Para empezar, nunca compre juguetes que sean lo suficientemente pequeños y que puedan ser introducidos en la boca, nariz u oídos, esto eliminará la posibilidad de atragantamientos u obstrucciones en estas cavidades.

En el mismo contexto, elija juguetes que sean resistentes, -los de plástico delgado pueden romperse y crear pequeñas piezas que pueden ser ingeridas por las o los pequeños-.

De igual manera, busque muñecos de peluche bien hechos, es decir, que ninguna de sus partes pueda desprenderse y tenga bordes seguros. De tener cintas o cordeles sueltos, córtelos para evitar estrangulamientos, sin olvidar que los peluches no deben contener como relleno bolitas pequeñas.

El ahogamiento no es el único problema con la introducción de juguetes a la boca, la intoxicación es otra posibilidad, por lo cual es importante cerciorarse de que el producto comprado no tenga materiales tóxicos (la etiqueta debe decir “nontoxic” -no tóxico).

Otro tipo de juguetes que también pueden ser peligrosos son los que disparan objetos al aire. Éstos pueden causar lesiones serias y permanentes en los ojos, incluso atragantamientos.

Si va a regalar juguetes eléctricos, asegúrese que tengan certificación “UL” (Underwriters Laboratories), lo cual garantiza que cumple con normas de seguridad.

En el caso de optar por juegos para fabricar modelos o estuches de química, que estos sean para niñas y niños mayores de 12 años, ya que estos productos pueden provocar incendios o explosiones, incluso contener químicos peligrosos. Si la o el niño es mayor, asegúrese de que sepa cómo usar de modo seguro este tipo de juguetes.

En resumen, antes de comprar un regalo se debe realizar un previo análisis para asegurarse que lo que se va a poner en manos de menores, es acorde a su edad, para ello se debe tomar en cuenta las necesidades e intereses según los niveles de desarrollo de estos, la habilidad que poseen para jugar con el artículo, además de si entienden o no cómo se usa y, por supuesto, si existe el mínimo de riesgo de asfixia o estrangulamiento, es mejor no comprarlo.