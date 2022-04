Secretaría de Educación acusa a la sección 7 del SNTE-CNTE por posible desvío de recursos

La dependencia informó que actualmente existen 164 solicitudes por parte de docentes para ser dados de baja ya sea de la Caja de Ahorro o de los préstamos, debido a que, sin su consentimiento, les fueron otorgados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de Educación en Chiapas dio a conocer las múltiples denuncias que trabajadores han externado respecto a la mala administración de recursos de la sección 7 del SNTE-CNTE en cuanto a la Caja de Ahorro y préstamos.

“Todos los trabajadores tienen derecho de aportar al sindicato una cuota que no puede exceder el 30 por ciento, esa cuota es de carácter voluntaria”, explicó Pedro Martínez Esquinca, coordinador general de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación.

Sin embargo, sin el consentimiento de trabajadores (en muchos casos) los obligan a incorporarse a la Caja de Ahorro de dicho sindicato, así como a solicitar créditos a través del Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes), presuntamente sin informales cuánto les descuentan ni por qué conceptos, situación que la sección 7 a cargo de Pedro Gómez Bámaca se niega a aclarar y por lo que se presume un posible desvío de recursos.

“La sección 7 ha pretendido presentar un documento de carácter global en donde incluye a todos sus agremiados pretendiendo que de esta manera se lleve a cabo el descuento de sus aportaciones sin cumplir con el requisito de que debe ser de carácter personalísimo”, denunció el coordinador general de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación informó que actualmente existen 164 solicitudes por parte de docentes para ser dados de baja ya sea de la Caja de Ahorro o de los préstamos, debido a que, sin su consentimiento, les fueron otorgados.

“Yo invito a los trabajadores de los Sindicatos a que denuncien ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que denuncien cualquier irregularidad”, exhortó Pedro Martínez Esquinca.

Refirió, además, que también existe otra caja de ahorro que lleva por nombre Fondo de Ahorro Magisterial (FAMA) -que también pertenece a la sección 7, pero que no es representado por Pedro Gómez Bámaca-, sin embargo, ésta ha cumplido con las auditorías y el acceso a la información de la que están obligados a cumplir, situación que no sucede con el Sindicato que encabeza Gómez Bámaca, al cual, señalaron directamente por desinformar y no transparentar recursos.

“Es obligación de todo sujeto obligado transparentar los recursos y esa es una situación que la sección 7 a cargo de la caja de ahorro que maneja Gómez Bámaca ha ocultado en detrimento, en perjuicio y en fraude de sus propios agremiados y lo señalo muy puntualmente”.