Sectur y empresarios analizan rumbo del turismo ante contingencia

Aquínoticias Staff

Como parte de la estrategia de salvaguardar el sector turístico en Chiapas durante este periodo de contingencia por el Covid-19, la titular de la Secretaría de Turismo en el estado, Katyna de la Vega, se reunió este miércoles al medio día con el sector empresarial en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Ante el panorama poco alentador para la actividad turística, no sólo en la región, sino a nivel internacional, las y los empresarios hoteleros, restauranteros y demás prestadores de servicios turísticos, se mostraron preocupados y a la vez ocupados en el desarrollo de estrategias inmediatas que permitan al estado lograr la solvencia económica y de esta manera recuperar el turismo, una vez pasado el peligro por el coronavirus.

La titular de turismo expuso que continuará la campaña “Si no es ahora, será mañana” que se activó para invitar a las y los visitantes a que no cancelen su viaje, sino que pospongan la fecha, para disfrutar después de los destinos turísticos que en Chiapas los esperan.

En esta reunión estuvieron presentes integrantes de la Asociación de Hoteles, del Consejo de Turismo de San Cristóbal de Las Casas, Tour Operadores (OTISA), de la Canirac, así como el representante de la Asociación de Bares de San Cristóbal (Abatur).