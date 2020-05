Sedena advierte de venta de artículos ilícitos en redes sociales

La secretaría recordó a la población que como institución no realiza trámites de compra o venta a través de esta vía

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La Secretaría de la Defensa Nacional en Chiapas (Sedena), alertó a la población a no adquirir artículos que se ofertan en las redes sociales y mensajería instantánea, ya que –posiblemente– son productos obtenidos por actos ilícitos.

La Sedena a través de las Comandancias de la VII Región Militar y 31 Zona Militar en Chiapas, llamó a la ciudadanía a no comprar aquellos de artículos que se promocionan por las redes sociales.

Lo anterior, con la finalidad de que los ciudadanos y ciudadanas estén prevenidos sobre posibles actos ilícitos, derivado a la venta fraudulenta de artículos a nombre de presuntos miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, “se recuerda a la población en general que esta institución no realiza trámites de compra o venta en las redes sociales”.

Por lo anterior, la Secretaría exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, y en caso de que requiera orientación se acuda a cualquier instalación militar antes de realizar alguna compra o pago de servicio relacionados con la armada mexicana, y así evitar ser víctimas de fraudes,