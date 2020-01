Segob, ¿un mejor guardián de datos biométricos?

Si bien es cierto que la petición formal de los datos de más de 90 millones de ciudadanos causó revuelo, justo es decir que dicha información ya ha sido vulnerada antes, por lo que estar en otras manos no es nuevo. Lo que deja incertidumbre en muchos mexicanos es lo que realmente se busca hacer con la base de datos

Aquínoticias Staff

La Secretaría de Gobernación (Segob) formalizó su solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) para que le entregue los datos biométricos de más de 90 millones ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, el cual está bajo su resguardo. Sin embargo, el asunto ha generado gran controversia entre los actores involucrados y a través de redes sociales, donde algunos rechazan este procedimiento, por temor a lo que se pueda hacer con datos tan importantes. Estos son sus puntos clave y los polémicos.

¿Qué son los datos biométricos?

Se trata de propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgo de la personalidad, que solo son atribuibles a una sola persona y son medibles. Tales como:

Físicas y fisiológicas

• Huella dactilar

• Reconocimiento facial

• Iris

• Retina

• Geometría de la mano

Comportamiento y personalidad

• Reconocimiento de firma

• Reconocimiento de escritura

• Reconocimiento de voz

• Reconocimiento de escritura de teclado

• Reconocimiento de la forma de andar

De todos ellos, el INE solo solicita dos datos biométricos: el rostro y las 10 huellas dactilares, información que resguardan junto con todos los datos que integran el Padrón Electoral, el cual es la base de datos con la información de los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar.

¿Qué busca Segob?

La Secretaría de Gobernación (Segob) busca contar con información para avanzar en su proyecto de actualizar el Registro Nacional de Población (Renapo), para posteriormente tener una cédula única de identidad para todos los mexicanos. El cual según argumenta la titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, es necesario para cumplir con el “derecho a la identidad que está consagrado en la Constitución”, por ello realizó un primer acercamiento con los 11 consejeros del INE.

INE rechaza dar datos personales que resguarda

El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, dio a conocer que de manera unánime los integrantes del Consejo de esta institución manifestaron a la Segob la imposibilidad legal para entregarle los datos personales de las y los ciudadanos. En ese sentido, indicó que la información la cuidan “celosamente” en respuesta a la confianza que cada persona otorga al tramitar su credencial.

De acuerdo con el INE, los datos que recaba el órgano electoral están protegidos por:

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia)

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de Transparencia)

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley de Datos).

Por su parte, René Miranda, director Ejecutivo Registro Nacional Electoral, recalcó que el INE tiene la base de datos más grande del país, con cerca de 92 millones de registros y una lista nominal superior a los 90 millones, de los cuales se tiene el 95% de los datos biométricos de los electores.

Baños, Murayama, San Martín y Nacif coinciden: no se puede dar datos

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral Marco Baños, Benito Nacif, Pamela San Martín y Ciro Murayama, coinciden en que la petición de Segob al INE para entregar los datos biométricos no puede ser, ya que en el marco legal que rige el Padrón Electoral se establece que no se debe entregar dicha información a nadie y debe permanecer bajo el resguardo del organismo. Al tiempo que explican que solo pertenecen a cada ciudadano, por lo que no pueden ser transferidos sin su consentimiento, es decir, que se requiere la autorización de los más de 90 millones inscritos.

Por su parte, Baños utilizó sus redes sociales para detallar que sería un error y un gasto contrario a la austeridad que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador construir, actualizar y depurar dos bases de datos distintas que esté en manos del Estado.

Crean #YoNoAutorizo

Además del rechazo del INE ciudadanos y actores políticos se mostraron en contra de la petición de Segob creando la etiqueta #YoNoAutorizo, la cual ocupó los primeros lugares de tendencia. Entre las que se pronunciaron ante el tema estuvo la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien dijo que no autoriza que el gobierno tenga sus datos biométricos. Así como la excandidata presidencial Margarita Zavala también dijo que no.

Importancia de datos biométricos ¿están bien cuidados?

A diferencia de cualquier contraseña que tengamos en un banco o para acceder alguno de nuestros datos personales que al ser vulnerados puede ser cambiados por otra de mayor seguridad, los datos biométricos por su naturaleza al presentar un daño por el robo o mal uso no pueden cambiarse y una vez comprometidos prácticamente terminaría su uso. Por ello la importancia de que su cuidado este en buenas manos.

Sin embargo, lo anterior no ha ocurrido o no ha sido implementado de la mejor manera ya que se han presentado diversos casos en el que el Padrón Electoral del INE se filtró.

Ante elecciones electorales, el INE entrega a los partidos políticos listas nominales, las cuales están obligados a devolver a más tardar en los 10 días posteriores a un comicio. Dicha información contiene el nombre, la fotografía, estado, municipio y la sección electoral para que los representantes de las fuerzas políticas puedan identificar o verificar que el ciudadano que votaba en la casilla es quien tenía el derecho a hacerlo. Pero este proceso se ha visto envuelto en polémica por las filtraciones que de acuerdo con el reporte de Milenio, desde hace más de 15 años se han presentado al menos cuatro:

Choice Point-2003

El gobierno de Estados Unidos adquirió el Padrón Electoral a la empresa Choice Point, quien a su vez recurrió en 2000 a una compañía mexicana, a la cual le pagó por estos datos 250 mil dólares.

Buscardatos.com-2013

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE detectó una filtración del Padrón Electoral en Suecia, en la que vía el portal “Buscardatos.com” se podía consultar la dirección y clave de elector de los ciudadanos.

Digital Ocean-2016

El INE detectó que en “Digital-Ocean” se filtró la lista nominal de Sinaloa y se supo que fue el PRI, acto se le impuso una sanción por 43.7 millones de pesos.

Amazon-2016

De los casos más reciente fue una filtración a la plataforma de Amazon, en este caso la lista nominal estaba en resguardo de Movimiento Ciudadano, a quien el Consejo General del INE decidió multarlo por 34.1 millones de pesos.

Con información de PolíticoMx