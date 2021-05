Seguridad al comprar en Privalia

Con el inicio de la pandemia, México experimentó un gran aumento en las compras y transacciones electrónicas, surgieron muchas tiendas virtuales y también se incrementaron los fraudes y crímenes relacionados con este tipo de negocios.

Por esta razón, lo ideal es que te asegures de si los comercios electrónicos son legítimos o una estafa bien montada. La buena noticia es que Privalia es seguro, muy eficiente y el lugar perfecto para renovar tu guardarropa sin salir de casa.

Se trata de un outlet online en el que encontrarás una gran variedad de marcas, productos y prendas que podrás comprar desde la comodidad de tu hogar.

¿Por qué Privalia es tan seguro?

Es bueno que tengas la iniciativa de asegurarte si la tienda electrónica en la que planeas comprar es real y segura para comprar. Por eso te ofrecemos 4 sorprendentes razones de por qué Privalia es seguro y perfecto para hacer tus compras:

Procedimientos transparentes

La plataforma de Privalia fue diseñada con las máximas medidas de seguridad que garantizará la confidencialidad de las comunicaciones. En este sentido, cuentan con algoritmos de 128 bits y protocolo SSL para garantizar transacciones seguras y procedimientos transparentes.

Esto se suma a que Privalia cuenta con el sello de confianza de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y una serie de certificados de comunicaciones transparentes y seguras.

Igualmente, los procesos de compra, envío de productos y mecanismos de pago son realmente sencillos, están blindados para garantizar su protección y te mantendrán informado sobre el estatus de tus órdenes.

Excelente servicio de atención al cliente

En caso de que sufras algún revés o inconveniente durante el desarrollo de tus compras con Privalia, siempre podrás contactar con un excelente servicio de atención al cliente que te ayudará rápidamente para solventar cualquiera de tus inquietudes.

Protección de datos personales

Ya que necesitas registrarte en el sitio web con tus datos reales para poder comprar prendas y productos en Privalia, a cambio ellos aseguran una total confidencialidad y privacidad de la información que suministras. De esta manera, pueden garantizar que evitarán accesos no autorizados y malos usos de tus datos de contacto.

Política de devoluciones

Cada uno de los clientes tendrá un ineludible derecho a regresar los productos si no ha quedado satisfecho por cualquier razón: no es lo que esperaba, no le queda bien, ha cambiado de opinión… En este sentido, las únicas condiciones son que el producto y el empaque estén totalmente intactos.

Las mejores ofertas en Privalia

Aparte de tratarse de un comercio electrónico totalmente seguro, eficiente y versátil, te sorprenderá mucho sus excelentes ofertas, descuentos y productos de marcas variadas, además de una calidad excelente.

Lo mejor de esto es que no debes esperar ninguna temporada, sino que Privalia te ofrecerá venta relámpago durante todo el año, solo necesitas estar al pendiente del sitio web o bajar la app de Android o iOS para que sepas aprovechar los mejores precios y promociones.

¡Visita Privalia y sorpréndete con las mejores marcas y precios de México! Renueva tu guardarropa sin gastar demasiado y disfruta de la moda que siempre quisiste tener para combinar en casa.