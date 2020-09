Seis años para salir de estatus negativo en buró de crédito

Tener un mal historial podría restar puntos a la hora de solicitar un préstamo o a la hora de adquirir una vivienda

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Caer en un mal historial de crédito puede tardar años en cambiar, ya que, aunque hayas saldado tu cuenta, cambiar a un estado positivo podría demorar hasta seis años y las consecuencias negativas en el ámbito económico son muchas.

Tener un mal historial podría restar puntos a la hora de solicitar un préstamo o a la hora de adquirir una vivienda, o bien, podrían negar un crédito para un automóvil, por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chiapas, invita a la población a estar al corriente con los pagos de préstamos o créditos que se adquieren en algún momento.

“Porque la ley así lo prevé, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia requiere que debe estar seis años permanecer la cuenta, a los seis años se deberán de eliminar en automático, ello no quiere decir que si tenemos una cuenta que no hemos pagado, que no nos puedan requerir de pago”.

Quienes tengan dudas respecto a su estatus en el buró de crédito, pueden consultarlo a través de la página www.burodecretito.com o www.circulodecredito.com.mx en donde encontrarán lo que deben saber respecto a este tema.