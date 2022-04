“Señor, señora, no sea indiferente”, gritan feministas en Tuxtla

Mujeres en Chiapas salieron a las calles, como en diferentes estados del país, para pedir alto a la violencia feminicida

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El feminicidio de Debanhi, pero también el de Mariana, el de Yuri Lisett, el de Jade Guadalupe, el de Karla Velasco y un sinfín de feminicidios en Chiapas y en todo el país, reunieron a las mujeres tuxtlecas para juntas marchar y exigir un alto a la violencia feminicida.

Alrededor de 500 manifestantes, la mayoría con ropa negra y con carteles con diversas leyendas, marcharon del Parque de la Juventud -que recientemente han nombrado “Parque de Nosotras”-, hasta la explanada del parque central.

Aunque negocios que se encuentran sobre toda la avenida central, se habían preparado ante posibles pintas y quiebre de cristales, esto no sucedió y las manifestantes únicamente recorrieron la principal avenida de la ciudad gritando consignas como “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

“Es una realidad que nos están matando, violando, mutilando, torturando, desapareciendo, enterrando vivas y que la justicia no llega, no se ve, que la justicia en nuestro estado no existe”, denunciaban en un mitin al finalizar la marcha.

Recientemente, el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, expuso que en lo que va del 2022 se han registrado 55 muertes violentas de mujeres, siete feminicidios en grado de tentativa, 69 mujeres y niñas desaparecidas, 106 denuncias de violencia y 38 casos de violencia sexual.