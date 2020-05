Ser adulto mayor en Chiapas, cada día un reto

Doña Consuelo, habitante de Ocozocoautla, es un ejemplo de fortaleza y lucha. Pese a tener 75 años de edad, no desiste de buscar mejor sus condiciones de vida a través del trabajo duro y honrado

Sergio Morales / Aquínoticias

En México las condiciones de desigualdad son un factor que ha persistido, obstaculizado el desarrollo de muchas personas, en temas prioritarios como la educación, salud, alimentación y un trabajo digno por decir muchos ámbitos.

En el municipio de Ocozocoautla, Chiapas, platicamos con la señora Consuelo Cortéz, quien platicó sobre su trabajo, su vida y sus ganas de continuar laborando para una mejor condición.

Con 75 años se dedica a la venta de dulces de leche, menciona que debe vender diariamente 200 pesos para que le paguen, “si acabo me pagan y si no hasta el otro día, a veces barro y plancho en casas”.

Cuando no trabaja en la calle se dedica a hacer labores domésticas, atiende su hogar, barre, sacude, “recibo un apoyo de gobierno, pero no me da, no me ajusta, las cosas están muy caras y ahí se va todo”, sus únicos acompañantes son un gato y una gallina.

“Me hacen falta mis cositas, mi café, mi frijol, mi aceite”. Doña Consuelo comenta que la casa donde ella vive es prestada, “me dijo la dueña que mientras yo viva me la prestará, quiero trabajar en mejores condiciones, tener un mejor salario, quizás en una actividad que no me exponga o ponga en riesgo”.

Doña Consuelo pertenece a la población vulnerable respecto al COVID-19, casi todos los días sale a vender sus dulces que pide por encargo, a pesar de no tener hijos menciona que su esperanza es poder vivir un poco mejor. La condición en la que ella vive la padecen muchos adultos mayores en el país, sin embargo, la energía y ganas de trabajar la caracterizan, su domicilio se ubica en c. Tercera oriente sur entre av. Segunda sur y av. Primera sur oriente (frente a una ferretería) del barrio San Antonio.