Sheinbaum en Campeche: la 4T, los primeros en voltear al sureste del país

Aquínoticias Staff

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con ciudadanos en Ciudad del Carmen, Campeche, donde explicó que solo con los gobierno de la Cuarta Transformación se puede lograr grandes cambios por su modelo de gobernanza basado en el humanismo mexicano, el cual ha puesto como prioridad a aquellos lugares que por años fueron ignorados, “por primera vez se miró al sureste para darle beneficios”, refirió.

Destacó que una de las prioridades para la construcción del futuro de México es darle continuidad a la Cuarta Transformación, la cual desde el 2018 generó mejores condiciones de vida para todas las mexicanas y mexicanos con la creación de nuevos programas y obras de infraestructura que ayudarán a la distribución equitativa del bienestar, como es el caso del Tren del Istmo o el Tren Maya.

’Gobernamos con los mismos principios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’, comentó. En este sentido, afirmó que la continuidad de lo que ha comenzado el Presidente, solo puede configurarse con el apoyo del pueblo de México.