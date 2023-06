Sheinbaum llama a la juventud de México: tienen una responsabilidad muy grande con su país

La exjefa de gobierno se reunió ante jóvenes universitarios durante un encuentro en Morelos

Aquínoticias Staff

‘’Lo que no puede pasar es que los jóvenes dejen de participar, los jóvenes tienen una responsabilidad muy grande con México, con su patria, con su país… nunca se les olvide quién les pagó la educación, el pueblo de México les pagó la educación, ustedes se deben al pueblo de México’’, puntualizó Claudia Sheinbaum ante jóvenes universitarios durante un encuentro en Morelos.

Desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes luchen por jugar un papel clave en la consolidación de la transformación, pues garantizó que solo de esta manera se pueden construir naciones con igualdad de oportunidades para todos y para todas, con la meta de dar pasos firmes hacia un mejor futuro.

En este sentido, resaltó las acciones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado para reducir las desigualdades de las que los jóvenes fueron víctimas en gobiernos pasados, impulsando la educación con programas como son las becas y apoyos económicos directos, al mismo tiempo que criticó a todos los adversarios que discriminaron a los beneficiarios al denominarlos “ninis”.

“Nunca más que a un joven le llamen ‘nini’, nunca más, porque es una expresión discriminatoria, como si fuera culpa de un joven no tener trabajo o no tener estudio, es una sociedad que no le dio las oportunidades”.

En este sentido, animó a los jóvenes a seguir fortaleciendo el derecho a la educación pública, pues recalcó que, al ser reconocido en la Constitución, este debería ser parte de la vida de todos y todas quienes tengan el deseo de prepararse profesionalmente, pues solo de esta manera se transforma la vida de las personas y de las naciones, ‘’si no hay derecho a la educación se cierran los grandes derechos del pueblo de México’’.