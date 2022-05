Si llegan a venderte a tu casa productos de «marca» a bajo costo, ¡cuidado, podrían no ser originales y ser un riesgo!

Vendedores acuden a viviendas a ofrecer productos a costos más bajos que en establecimientos, sin embargo, los productos son de dudosa procedencia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Surge un nuevo “modus operandi” por parte de vendedores que acuden de casa en casa ofreciendo productos a nombre de empresas establecidas, sin embargo, establecimientos denuncian que esta práctica es fraudulenta, por lo que exhortan a la población a no adquirirlos, de lo contrario, podrían ser víctimas de estafas al adquirir productos de dudosa procedencia y sin ninguna garantía.

Este es el caso de una empresa de pinturas, la cual es administrada por microempresarios, quienes en los últimos meses han recibido reclamos por parte de clientes, quienes mencionan que vendedores acuden a sus viviendas a ofrecer el producto a costos más bajos, por lo que exigen igualarles los costos, sin embargo, han reiterado que ellos no realizan ventas de casa en casa, además de advertir que la pintura que ofrecen en esta modalidad no es original y que incluso podría estar rebajada.

“Hay unas pinturas que nosotros vendemos y la tapa viene transparente, le meten material de bodega y la hacen pasar por nuestra marca y los clientes, ven y dicen si me venden pintura de esa calidad ya no voy y compro ahí y empieza la desconfianza, decirle a la ciudadanía que no caigan en esos errores”, expuso Sonia López, trabajadora de mostrador en negocio de pinturas ubicado sobre la 5ª norte poniente de Tuxtla Gutiérrez.

Este exhorto lo realizan con la finalidad de evitar que la población se vea afectada económicamente al destinar recursos para comprar artículos de mala calidad.