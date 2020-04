Si no eres turulo no pasas

Tras ocurrir la primera muerte por coronavirus en Tonalá, habitantes de diversas comunidades clausuraron los accesos a fuereños. Las compras de pánico ocurrieron ante la posibilidad de la incomunicación

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras confirmarse la primera muerte por Covid-19 en Tonalá, Chiapas, se ha llegado al extremo de tomar medidas drásticas, como es el caso de 18 comunidades costeras que se unieron para instalar un único filtro sanitario e impedir el paso exclusivamente a personas fuereñas y así cuidar de los suyos.

Fue desde la noche del domingo que los pobladores de la colonia Veinte de Noviembre junto a su agente municipal, Francisco N. Serrano, y el agente municipal de Puerto Arista, Adolfo Pérez Morales, se congregaron para determinar en donde instalarían el filtro de seguridad, además de que el lunes a las 10 a.m. llegarían al acuerdo con los otros 16 agentes municipales.

La mañana del lunes 13 de abril, decenas de ciudadanos decidieron instalar el cerco en la entrada de la colonia Veinte de Noviembre, impidiendo el paso total (de hasta los propios lugareños), sin embargo, autoridades afirmaron que se trató de un mal entendido, pues no habían llevado a cabo la reunión con los 18 agentes municipales y tampoco se tenía claro cuáles eran las condiciones para imposibilitar el paso.

Circularon diversas versiones, entre ellas, que los pobladores cerraron el paso en represalia por la prohibición del acceso a lecheros locales a la comunidad Cabeza de Toro. Pero la versión real es que se instaló el filtro en la entrada de “La Veinte”, para que los agentes municipales cuiden a partir de ese acceso y se permita el flujo de los pobladores, excepto el de los turistas y de personas que no sean de Tonalá.

“Yo amo a mi comunidad y no puedo exponerlos a que se enfermen”, dijo el agente municipal de Puerto Arista, Adolfo Pérez Morales.

Por ello hacen un llamado a la ciudadanía, para que, quienes no sean de las comunidades Manguito, Manuel Ávila Camacho, Pueblo Nuevo, Boca del Cielo, La Barra, Medio Monte, Cabeza de Toro, La Lomita, Puerto Arista, Los Cocos, Allende, Vuelta Rica, Hidalgo, Paraíso, La Granjita, Las Manzanas, El Manguito y 20 de Noviembre, no bajen a la costa, no les permitirán el paso.

Las autoridades municipales remarcaron que el filtro de seguridad estará instalado hasta que termine la emergencia sanitaria.

Cómo es la Veinte de Noviembre

La colonia Veinte de Noviembre fue fundada hace más de 80 años, es conocida por vender mangos, ropa, quesos y otros productos a la orilla de la carretera. Se ubica aproximadamente a cuatro kilómetros de Puerto Arista. Los pobladores de esa comunidad se dedican en su mayoría a la pesca, son campesinos u obreros, por lo que sus ingresos son bajos. No cuentan con drenaje, la luz les llega con baja intensidad y la clínica está dañada desde antes de los sismos del 2017 y 2018 y no cuentan con médicos, por lo que es considerada una población vulnerable.

Caos y pánico

Luego de que los pobladores de las 18 comunidades de Tonalá se enteraran de un posible cierre total, iniciaron con compras de pánico, dejando casi vacíos los centros de abasto como la coplamar, las verdulerías, carnicerías, incluso farmacias, entre otros establecimientos.

Toque de queda

El ayuntamiento de Tonalá, a cargo del presidente municipal Manuel Narcía Coutiño (Manaco), solicitó al pueblo a quedarse en casa y no salir después de las seis de la tarde, esto como medidas de protección y por el escenario que prevalece en Chiapas ante el coronavirus.