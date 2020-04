Si pagas Infonavit y pierdes tu empleo, hay un seguro para ti

El instituto de vivienda cuenta con un apoyo flexible por desempleo, el cual puedes utilizar para mantener tu crédito al corriente

Aquínoticias Staff

Si has perdido tu trabajo o resultado afectado durante esta contingencia por el coronavirus y te encuentras pagando tu crédito de Infonavit, hay una serie de opciones que el Instituto ofrece para apoyarte.

Infonavit cuenta con un esquema de apoyo flexible por desempleo, con el cual podrás elegir cada mes qué beneficio utilizar para mantener tu crédito al corriente.

En caso de que no cuentes con los recursos para cubrir el pago de tu mensualidad, puedes utilizar el Fondo de Protección de Pago para el desempleo o pedir una prórroga.

¿Qué es el Fondo de Protección de Pago para el desempleo?

Este programa fue creado en 2009 y se financia con el 2 por ciento de las aportaciones de los trabajadores, se trata de un seguro para apoyar a los empleados que han perdido su empleo.

Consiste en cubrir el pago de tu mensualidad en un 100 por ciento durante 12 quincenas, es decir, seis meses. Sin embargo, sólo podrás utilizarlo una vez cada cinco años.

Requisitos para acceder

Para acceder a este beneficio tendrás que confirmar que tu crédito fue contratado del 2009 en adelante y que has tenido una relación laboral de al menos seis meses durante los cuales aportaste al fondo.

Tendrás que comprobar que llevas al menos un mes sin empleo, siempre y cuando no haya sido por incapacidad, pensión, invalidez o jubilación.

Sin embargo, será necesario que pagues un monto mínimo mensual para el seguro de daños, el cual dependerá de tu crédito y te lo hará saber el propio Instituto.

Para solicitarlo ingresa a Mi Cuenta Infonavit

¿Cómo solicitar la prórroga?

La otra opción que Infonavit te ofrece es la de solicitar una prórroga para realizar tus pagos, la cual puede ser parcial o total.

La prórroga parcial te exige un pago de $903 pesos mensuales durante un plazo máximo de seis meses. Ten en cuenta que en este caso el Infonavit absorbe el 50 por ciento de los intereses que no pagues y el otro 50 por ciento se acumulan en tu deuda.

La prórroga total, en cambio, cubrirá el monto total de tus pagos mensuales durante máximo 12 meses.

El apoyo se activará en un plazo no mayor a cuatro meses al no utilizar ninguno de los otros apoyos mencionados. Considera que al usar este beneficio el 100 %por ciento de los intereses del periodo comprendido se acumularán en tu deuda.

Este beneficio sólo puede ser utilizado en máximo 24 meses durante toda la vida de tu crédito.

Infonavi te recuerda que las tres opciones estarán al alcance de los acreditados todos los meses, siempre y cuando cuenten con los beneficios disponibles.

Si tienes dudas, llama al Infonatel marcando 01 800 008 300, ingresa a la página de Infonavit o acude a tu delegación más cercana.

Con información de El Debate