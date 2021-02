Si tienes más de 60 años de edad, es tu turno para ser vacunado contra COVID-19

Te decimos cómo realizar tu registro en línea y las recomendaciones cuando llegue el día de recibir tu vacuna

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras varios meses de espera, por fin, es turno de las personas adultas mayores para recibir la vacuna contra el COVID-19. Aunque muchas personas mayores de 65 años de edad ya están registradas a través de programas sociales, es importante que quienes tienen 60 años cumplidos puedan registrarse. A continuación, se explica cómo hacerlo en línea.

Para el registro por internet se deberá ingresar a la página https://mivacuna.salud.gob.mx -en este paso puede apoyarse en amigos y familiares que tengan acceso a internet-. Una vez dentro se deberá tener a la mano la CURP, -en caso de no tenerla, la página tiene un enlace directo para conseguirla. En el sitio web también existe un aviso de privacidad que se puede consultar.

Se procede a ingresar la CURP para el registro. Se verifica los datos sean correctos y se selecciona la opción “quiero vacunarme”. De no coincidir los datos, se deberá “regresar” y verificar si se ingresaron los datos correctos. Tras lo anterior, se selecciona el municipio donde actualmente se está viviendo, no importa si el estado o domicilio no coincide con el de la CURP. -Lo importante es saber dónde está ubicado la o el interesado para vincularlo al centro más cercano-.

De conocer el código postal del lugar donde actualmente se reside, se debe ingresar en la página. Así mismo uno o más teléfonos y correos electrónicos, tanto propios como de familiares para que se le contacte al interesado.

En el apartado “notas de contacto” se puede agregar más detalles como el horario al que se prefiere se le llame o si el teléfono ingresado es de algún familiar o un amigo. Al concluir se da clic en “Enviar”. Una vez que aparezca en pantalla que se realizado el registro correctamente, se puede solicitar el comprobante dando clic en el botón “comprobante”.

-Si por algún motivo hay algún error en los datos, se puede solicitar una “llamada de aclaración” proporcionando un teléfono a 10 dígitos para que localicen al adulto mayor y se pueda corregir la discrepancia. Tras agregar el número se da clic en “enviar”-.

Una vez terminado el registro, un servidor de la nación llamará al adulto mayor, quien le proporcionará fecha y lugar donde la persona deberá vacunarse. -Ojo, nadie puede pedir dinero o datos bancarios, la vacunación es totalmente gratuita-.

Para comunidades rurales sin acceso a internet, el registro deberá hacerse a través de los Centros Integradores de Desarrollo (CID) o por la visita de los Servidores de la Nación.

El día de la cita

Las autoridades de Salud piden a las personas adultas mayores llegar al centro de vacunación con 15 minutos de anticipación, no más, para evitar largas esperas, además de ir desayunados, bien hidratados y con sus medicamentos tomados. -Solo debe asistir con una identificación oficial-.

Los servidores de la nación se encargarán de registrar la asistencia del adulto mayor para que este pase al área de espera. Tras una revisión médica, el personal de salud aplicará la vacuna. Se le pedirá al adulto mayor que vaya al área de observación, transcurridos 30 minutos, la persona ya podrá retirarse del centro de vacunación.

-Si la vacuna aplicada consiste en dos dosis, el interesado volverá a ser contactado para indicarle nuevamente el lugar y fecha para la segunda cita. Es importante no olvidar que incluso tras ser vacunado o vacunada, el adulto mayor deberá seguir utilizando cubrebocas y seguir las medidas necesarias de salud-.

Por otro lado, como el portal de registro fue presentado este martes, es posible que la página no responda, pues podría estar saturada por las diversas solicitudes realizadas en todo el país, por lo que se pide paciencia y perseveración para hacerse de un turno.

Las autoridades de salud advierten que cualquier persona menor de 60 años de edad no podrá registrarse, por lo que solicitan se desista de los intentos para evitar la saturación de la página.