Si vas a volar, estos son tus derechos en caso de demora

La Profeco aborda una de las situaciones más comunes a la hora de utilizar el servicio de transporte aéreo. Conoce de cuál se trata

Aquínoticias Staff

Con la temporada vacacional ya casi “a la vuelta de la esquina”, queremos compartirte algunos de los derechos que tienes cuando viajas en avión, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

En caso de retraso o demora: Si el retraso o demora es inferior a 4 horas: las causas o razones del retraso o demora del vuelo deben ser informadas claramente por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero. Si el retraso o demora es responsabilidad de la aerolínea, esta debe compensarte, de acuerdo con lo siguiente:

a) Si es superior a 1 hora e inferior a 4: debe proporcionarte como mínimo, descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

b) Si es mayor a 2 pero menor a 4 horas: debe aplicarte un descuento que no debe ser menor al 7.5 por ciento del precio del boleto.

En caso de demora mayor a 4 horas o cancelación: si la aerolínea es responsable, puedes elegir entre:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje.

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transporte en fecha posterior al mismo destino.

En el caso de los incisos a y c, también tienes derecho a recibir una indemnización no inferior al 35 por ciento del boleto o de la parte no realizada del viaje.